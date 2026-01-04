  • Delo d.o.o.
DUHOVNOST

Od korenske čakre do denarnice: rituali s kristali, ki dvignejo tvoje finančne vibracije

Z njihovo energijo lahko odpremo vrata denarju in priložnostim. Držimo jih v dlani in si jasno predstavljamo, kaj si želimo in zakaj.
Uporabljamo jih kot energijske ojačevalce. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images
M. B. Z.
 4. 1. 2026 | 19:10
2:30
A+A-

Kristale uporabljamo kot energijske ojačevalce. Pomagajo nam dvigniti vibracijo, zbistriti misli in nas uglasiti na priložnosti, ki so bile prej skrite. Bogastvo pogosto pride skozi ideje, pogumne odločitve in pravočasne korake. Ko izbiramo kamen za obilje, si najprej postavimo tri vprašanja: ali nas odpira sreči, ali nam pomaga pri boljših finančnih odločitvah in ali hkrati podpira še katero področje življenja. Potem izberemo tistega, ki nas najbolj pokliče. Pirit je klasičen magnet za denar in ideje. Postavimo ga na delovno mizo ali meditiramo z njim, ko želimo jasnost, fokus in zagon. Njegova zlata energija nas spomni, da obilje nastane najprej v glavi – kot iskra, ki postane načrt.

Amazonit nosi vibracijo sreče in ravnovesja. Nosimo ga s seboj, posebno v stresnih obdobjih, ko se bojimo odločitev. Pomaga nam slišati intuicijo, ko se znajdemo na razpotju: nova služba, pogajanja, podjetniški preskok. Tigrovo oko je naš zaščitnik pri načrtovanju. Nosimo ga kot prstan ali zapestnico, lahko ga položimo tudi v denarnico. Podpira voljo in ostro oko, da ne spregledamo drobnih znakov, ki vodijo do večjih dobičkov. Citrin, znan kot trgovčev kamen, prižge notranje sonce. Z njim prebujamo zastoje in krepimo samozavest, zlasti ko želimo uspeh v poslu. Pogosto ga povezujemo z energijo osebne moči in manifestacije.

Turkiz je kamen resnice in zaščite. Nosimo ga ob pomembnih finančnih pogovorih, posebno če moramo zadeti prave besede – pri prodaji, proviziji, dogovorih. Uči nas, da obilje raste najlepše, ko ostanemo pošteni. Če želimo učinek okrepiti, se spomnimo na korensko čakro – našo varnost, stabilnost in odnos do denarja. Kristal držimo v dlani, dihamo počasi in si jasno predstavljamo: kaj si želimo in zakaj. Nato naredimo še najpomembnejše: priložnostim odpremo vrata z dejanji. Kristal je namreč iskra, mi smo ogenj.

