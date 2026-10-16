Odblokirajmo tretje oko: pomagajo meditacija, sprehodi v naravi

Tretje oko je energijsko središče, odgovorno za intuicijo, notranjo modrost in jasnost misli. Leži med obrvmi. Po vzhodnih duhovnih tradicijah nam omogoča globlje razumevanje sebe in sveta. Kadar je njegova energija blokirana, naj bi izgubili stik z notranjim glasom. Med domnevne znake blokade sodijo pretirano razmišljanje, neodločnost, nemir, težave s koncentracijo in pomanjkanje ustvarjalnosti. Nekateri duhovni nauki jo povezujejo tudi z glavoboli, napetostjo v čelu in nespečnostjo.

Kako prebudimo tretje oko? Začnemo lahko s petminutno meditacijo. Zapremo oči, umirimo dihanje in pozornost usmerimo na prostor med obrvmi. Predstavljamo si, da tam nežno žari svetloba indigo barve. Ob tem si ponavljamo: »Vidim jasno in zaupam sebi.« Pomagamo si lahko tudi z umirjeno glasbo, sprehodi v naravi in zapisovanjem svojih občutkov. V duhovnih praksah uporabljajo še kristale, kot sta ametist in lapis lazuli.

Pomembno pa je predvsem, da si vsak dan vzamemo nekaj trenutkov zase. Morda tretjega očesa ne bomo dobesedno odprli, a lahko z umirjanjem misli bolje prepoznamo svoje potrebe in se naučimo bolj premišljeno odločati.