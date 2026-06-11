Odkrijmo svojo kariero s pomočjo astrologije

Iskanje pravega poklica je ena največjih odločitev v življenju, a pogosto nas preplavljajo dvomi, ali smo na pravi poti. Radi bi izbrali tisto, kar nas bo izpolnjevalo, pri tem pa nam astrologija lahko ponudi vpogled v naše talente in poklicne potenciale. Ko preučujemo svojo rojstno karto, se osredotočimo na hiše, ki so ključne za kariero. Druga hiša razkriva naš odnos do denarja in materialnih dobrin – tu vidimo, katera področja nam prinašajo stabilnost in občutek varnosti. Šesta hiša osvetli našo dnevno rutino in sposobnost opravljanja vsakodnevnih nalog, kar je ključno za zadovoljstvo v vsakodnevnem delu. Deseta hiša je temeljna za poklicno usmeritev – kaže, kje lahko pustimo največji pečat, kako nas svet vidi in kakšen ugled si lahko ustvarimo.

Poleg hiš so pomembni tudi planeti. Sonce v rojstni karti razkriva našo naravno energijo in področja, kjer se lahko izražamo s strastjo, Luna, kaj nas čustveno osrečuje in kje čutimo notranjo varnost. Merkur razkriva naše komunikacijske sposobnosti, kar je ključno za delo z ljudmi ali v pisarni, Venera kaže estetski in ustvarjalni potencial – lahko nas vodi k umetnosti, modi ali oblikovanju. Mars nas uči, kako uresničujemo cilje in vlagamo energijo v projekt, Jupiter pa razkriva, kje lahko rastemo in doživimo obilje.

Ni nujno, da bomo našli idealen poklic čez noč, a astrologija nam daje orodja, da se bolje razumemo in sledimo svojim talentom. FOTO: Igor Suka/Getty Images

Raziskujemo tudi aspekte med planeti

Ko prepoznamo, kje so planeti in njihove postavitve, dobimo namige. Če imamo Sonce v tehtnici v 10. hiši, nas lahko vleče k poklicem, ki zahtevajo diplomacijo, svetovanje ali delo z ljudmi, kjer lahko vzpostavljamo ravnovesje in pravičnost. Če je Mars v 2. hiši, smo lahko odlični pri podjetništvu ali samostojnih projektih, saj imamo energijo, da gradimo finančno varnost. Merkur v 3. hiši kaže talente za komunikacijo, pisanje ali poučevanje, Luna v 6. hiši opozarja, da nas vsakodnevno delo in skrb za druge čustveno napolnjujeta ali izčrpavata.

Raziskujemo tudi aspekte med planeti. Trigon med Jupitrom in Soncem pove, da bomo s pravo strategijo uspešni, kvadrat med Marsom in Saturnom kaže na izzive pri vztrajnosti in disciplini, ki jih moramo premagati, da dosežemo uspeh. Vse skupaj nam omogoča, da bolje razumemo svoje talente, omejitve in možnosti.

Ni nujno, da bomo našli idealen poklic čez noč, a astrologija nam daje orodja, da se bolje razumemo in sledimo svojim talentom. Ko prepoznamo, kje smo močni, laže sprejemamo odločitve, ki so usklajene z našim notranjim jazom. Tudi če smo v dilemi med stabilnim delom in kreativno strastjo, nam karta lahko pokaže, kako uspešno združiti oba svetova. Učimo se poslušati zvezde, jih razumeti in uporabiti kot vodilo. Morda nas že naslednja analiza rojstne karte pripelje do poklica, na katerega ne bi nikoli pomislili, a je popolnoma v skladu z našim poslanstvom.