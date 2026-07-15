  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠESTA GLAVNA ČAKRA

Odpiranje tretjega očesa

Je naša šesta glavna čakra, je med obrvmi, indigo modra in povezana s češeriko. Njegova najosnovnejša naloga je, da nam pokaže širši pogled na življenje.
Doživljati začnemo duhovne uvide. FOTO: Goodboy PictureCompany/Getty Images
Doživljati začnemo duhovne uvide. FOTO: Goodboy PictureCompany/Getty Images
M. B. Z.
 15. 7. 2026 | 21:45
3:31
A+A-

Ena najpogostejših vidnih izkušenj pri odpiranju tretjega očesa je zaznavanje barv od indigo modre do vseh barv mavrice. Vsaka nosi svojo energijo, njen pomen se lahko razlikuje glede na osebo, ki jo zaznava, in okoliščine. Pomembno je, da se med meditacijo ne osredotočimo preveč na barve, niti da ne postanemo obsedeni z željo, da bi jih videvali.

Za posamezno barvo ne obstaja ena sama določena razlaga. Lahko sicer sklepamo o njihovem pomenu glede na povezavo s posameznimi čakrami, a je že njihovo pojavljanje dober znak, da se to energijsko središče začenja odpirati. Poleg zaznavanja barv je ob odpiranju pogosto tudi videnje avre oz. energijskih polj. Vsako živo bitje ima avro, ki sega prek fizičnega telesa. Pri ljudeh barve avre odražajo trenutno razpoloženje, a tudi globlje notranje moči in čustvene rane. Vsi ljudje avre ne vidijo oz. je ne vidijo zlahka. Veliko laže jo je občutiti kot videti. Avra se pogosto najprej pokaže kot prosojen obris okoli človekovega telesa ali roke oz. okoli drevesa ali živali. Šele pozneje se začnejo pojavljati barve.

Na energijski ravni je vse nenehno v gibanju in prežeto z vibrirajočo energijo. Ko se tretje oko začne odpirati, energijo najprej zaznavamo kot barve ali podobe za zaprtimi vekami. Občasno jo lahko opazimo tudi v zraku, medtem ko so oči odprte. Energija se lahko kaže kot drobne bele svetlobne pikice, ki lebdijo okoli ljudi, rastlin ali v zraku. To je energija, ki prežema vse, kar obstaja.

Občutek pritiska med obrvmi je znak, da se tretje oko odpira. FOTO: Christopher Ames/Getty Images
Občutek pritiska med obrvmi je znak, da se tretje oko odpira. FOTO: Christopher Ames/Getty Images

Občutek pritiska med obrvmi je prav tako znak, da se tretje oko odpira. Ob tem lahko občutimo glavobole, meglo v glavi ali zmedenost. Ti simptomi sčasoma izginejo. Pogosto lahko občutimo tudi premikanje energije po čelu. Ko se odpira ali postane uravnoteženo, je mogoče zaznavati energijo tudi za zaprtimi vekami. Dobro razvito tretje oko prinaša tudi sposobnost zaznavanja psihičnih oz. intuitivnih sporočil, ki se pogosto pojavijo v obliki mirujočih ali gibljivih podob.

Še ena nenavadna izkušnja je zaznavanje četrte dimenzije oz. astralne ravni. To se lahko kaže kot temno nebo, ki ga vidimo s tretjim očesom in je posejano z zvezdami. Astralna raven naj bi bila naseljena z različnimi astralnimi bitji, ki jih lahko sčasoma zaznamo. Lahko vidimo tudi vrtince, ki so podobni črnim luknjam. Vrtinci predstavljajo prehode, premik v novo okolje ali novo duševno stanje.

Najosnovnejša naloga tretjega očesa je, da nam odpre širši pogled na življenje. Prikazuje nam stvari takšne, kakršne so, brez pretvarjanja, pri čemer združuje fizične in duhovne vidike tega, kar opazujemo. Odpira nas naši intuiciji, širši inteligenci in vesolju kot celoti. Ko se odpre, osvetli vse vidike našega fizičnega življenja. Sebe, svoje delo in svoje odnose vidimo veliko bolj jasno. Laže ocenimo svojo življenjsko pot in poiščemo praktične rešitve za težave, ki so se nam prej zdele nerešljive. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

tretje okoenergijaastrologija
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Srečnež ...

O Jenullu in kolesarjenju.
Aljana Fridauer Primožič15. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Gospodarji otoka

S kemičnim svinčnikom je kar sam vrisal meje Slovenije.
Lovro Kastelic15. 7. 2026 | 22:25
21:45
Lifestyle  |  Astro
ŠESTA GLAVNA ČAKRA

Odpiranje tretjega očesa

Je naša šesta glavna čakra, je med obrvmi, indigo modra in povezana s češeriko. Njegova najosnovnejša naloga je, da nam pokaže širši pogled na življenje.
15. 7. 2026 | 21:45
21:23
Bulvar  |  Tuji trači
BURNI ODZIVI

Pred finalom vre, kakšno zvezo ima ta zvezdnik z zaključkom svetovnega nogometnega prvenstva?

FIFA-ina odločitev, da bo Tom Cruise poseben gost zaključne slovesnosti svetovnega prvenstva 2026, je sprožila burne odzive navijačev.
15. 7. 2026 | 21:23
21:22
Novice  |  Svet
TRESENJE TAL

Potres nedaleč od Zagreba: zabeležila ga je Agencija RS za okolje

Za zdaj ni informacij o poškodovanih in škodi.
15. 7. 2026 | 21:22
21:15
Novice  |  Slovenija
KRVODAJALSTVO

Jože dosegel izjemen mejnik, stotič je daroval kri (FOTO)

Jože Celič je dobil naziv vitez krvodajalstva. Bolj kot priznanja je pomembna pomoč ljudem.
15. 7. 2026 | 21:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki