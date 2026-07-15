Odpiranje tretjega očesa

Ena najpogostejših vidnih izkušenj pri odpiranju tretjega očesa je zaznavanje barv od indigo modre do vseh barv mavrice. Vsaka nosi svojo energijo, njen pomen se lahko razlikuje glede na osebo, ki jo zaznava, in okoliščine. Pomembno je, da se med meditacijo ne osredotočimo preveč na barve, niti da ne postanemo obsedeni z željo, da bi jih videvali.

Za posamezno barvo ne obstaja ena sama določena razlaga. Lahko sicer sklepamo o njihovem pomenu glede na povezavo s posameznimi čakrami, a je že njihovo pojavljanje dober znak, da se to energijsko središče začenja odpirati. Poleg zaznavanja barv je ob odpiranju pogosto tudi videnje avre oz. energijskih polj. Vsako živo bitje ima avro, ki sega prek fizičnega telesa. Pri ljudeh barve avre odražajo trenutno razpoloženje, a tudi globlje notranje moči in čustvene rane. Vsi ljudje avre ne vidijo oz. je ne vidijo zlahka. Veliko laže jo je občutiti kot videti. Avra se pogosto najprej pokaže kot prosojen obris okoli človekovega telesa ali roke oz. okoli drevesa ali živali. Šele pozneje se začnejo pojavljati barve.

Na energijski ravni je vse nenehno v gibanju in prežeto z vibrirajočo energijo. Ko se tretje oko začne odpirati, energijo najprej zaznavamo kot barve ali podobe za zaprtimi vekami. Občasno jo lahko opazimo tudi v zraku, medtem ko so oči odprte. Energija se lahko kaže kot drobne bele svetlobne pikice, ki lebdijo okoli ljudi, rastlin ali v zraku. To je energija, ki prežema vse, kar obstaja.

Občutek pritiska med obrvmi je znak, da se tretje oko odpira. FOTO: Christopher Ames/Getty Images

Občutek pritiska med obrvmi je prav tako znak, da se tretje oko odpira. Ob tem lahko občutimo glavobole, meglo v glavi ali zmedenost. Ti simptomi sčasoma izginejo. Pogosto lahko občutimo tudi premikanje energije po čelu. Ko se odpira ali postane uravnoteženo, je mogoče zaznavati energijo tudi za zaprtimi vekami. Dobro razvito tretje oko prinaša tudi sposobnost zaznavanja psihičnih oz. intuitivnih sporočil, ki se pogosto pojavijo v obliki mirujočih ali gibljivih podob.

Še ena nenavadna izkušnja je zaznavanje četrte dimenzije oz. astralne ravni. To se lahko kaže kot temno nebo, ki ga vidimo s tretjim očesom in je posejano z zvezdami. Astralna raven naj bi bila naseljena z različnimi astralnimi bitji, ki jih lahko sčasoma zaznamo. Lahko vidimo tudi vrtince, ki so podobni črnim luknjam. Vrtinci predstavljajo prehode, premik v novo okolje ali novo duševno stanje.

Najosnovnejša naloga tretjega očesa je, da nam odpre širši pogled na življenje. Prikazuje nam stvari takšne, kakršne so, brez pretvarjanja, pri čemer združuje fizične in duhovne vidike tega, kar opazujemo. Odpira nas naši intuiciji, širši inteligenci in vesolju kot celoti. Ko se odpre, osvetli vse vidike našega fizičnega življenja. Sebe, svoje delo in svoje odnose vidimo veliko bolj jasno. Laže ocenimo svojo življenjsko pot in poiščemo praktične rešitve za težave, ki so se nam prej zdele nerešljive.