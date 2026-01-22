  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FENG ŠUJ

Odprimo vrata spremembam: premaknimo 27 stvari, da predramimo zastalo energijo

Vhod doma naj bo čist, kljuka naj se ne maje, vrata naj se odprejo brez napora.
Razbremenimo stanovanje, naredimo prostor, da kaj novega sploh lahko pride k nam. FOTO: Peopleimages/Getty Images
Razbremenimo stanovanje, naredimo prostor, da kaj novega sploh lahko pride k nam. FOTO: Peopleimages/Getty Images
M. B. Z.
 22. 1. 2026 | 07:31
A+A-

Ko si želimo več denarja, nove ljubezni ali poguma za menjavo službe, pogosto ostanemo pri željah. Feng šuj, starodavna kitajska veščina urejanja prostora v sozvočju s tokom življenjske energije či, nas brcne s kavča: svetuje, naj si najprej zastavimo namero, potem sledijo dejanja. Najprej si zapišemo namero. Z enim stavkom, jasno in neposredno. List pustimo na vidnem mestu, da osredotočenosti na cilj ne izgubimo v vsakdanu. Potem začnemo devetdnevni izziv – devet ima v kitajski simboliki sloves števila polnosti in zaključka. Devet dni zapored prižgemo svečo. Vsak dan ob istem času. Če želimo, list z namero položimo pod svečnik (varno, da ne zagori!). Nato za tri ure prižgemo luč pri vhodu. V feng šuju so vhodna vrata usta či, tam v hišo vstopajo priložnosti. Tretja naloga je, da premaknemo 27 stvari v domu. Ne selimo kavča na balkon, dovolj je, da premestimo knjige, vaze, slike. Glavno je, da predramimo zastalo energijo. Zatem odstranimo 21 stvari. Ko razbremenimo stanovanje, naredimo prostor, da lahko nekaj novega sploh pride k nam. Prižgemo vse gorilnike na štedilniku – za nekaj sekund, varno in pod nadzorom.

V devetih dneh bomo tako naredili korak naprej k svojim željam. FOTO: Miljan Živković/Getty Images
V devetih dneh bomo tako naredili korak naprej k svojim željam. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

Štedilnik v feng šuju simbolizira hranjenje in obilje, zato ga mojstri radi postavijo v ospredje domače sreče. Štedilnik očistimo, da se sveti. Če negujemo, kar imamo, sporočamo, da smo pripravljeni na več. Zamenjamo pregorele žarnice. Svetloba predstavlja element ognja, temu pa feng šuj pripisuje zagon, vidnost, energijo. Pometemo pred vhodom, kot da pričakujemo najpomembnejšega gosta. Ker ga: to je nova priložnost. V 'mrtve kote' stanovanja postavimo skodelico morske soli za 24 ur, potem jo zavržemo. Sol naj bi vpijala težko, zastalo energijo. Če želimo slediti pravilom, si pomagamo z baguo – zemljevidom doma, ki prostor razdeli na devet polj. Spodnji rob bague poravnamo s steno, kjer so vhodna vrata, nato poiščemo želena področja (odnosi, blagostanje – oboje jugozahod, odnosi – sever …) in jih 'aktiviramo' s svetlobo, redom ali elementom, ki nam ustreza.

Dodamo lahko še nekaj preprostega, a učinkovitega: vhod naj bo čist, kljuka naj se ne maje, vrata naj se odprejo brez napora. Če potrebujemo simbolno rast, v kot, ki ga povezujemo z obiljem, postavimo zdravo rastlino – feng šuj pravi, da rastline pri vhodu ali v določenih delih doma podprejo pretok či. Ne spreglejmo, da je pomembno, da se, ko delamo te korake, vedemo, kot da je cilj že na dosegu roke. V devetih dneh bomo naredili korak naprej k svojim željam ter hkrati zagotovo dobili nekaj oprijemljivega: bolj svetel, bolj zračen dom in občutek, da spet držimo vajeti v rokah.

Več iz teme

feng šujenergijadom
ZADNJE NOVICE
08:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Grozljivka v naselju Kerinov Grm: pijan udaril mamo in brata in razbijal pohištvo

26-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in odpeljali v prostore za pridržanje.
22. 1. 2026 | 08:33
08:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČU

Znani gostinec Jože Potrbin krivo pričal?!

Prepričan je, da ga je okradel Romun, a po umiku obtožnice se je sam znašel na sodišču.
Aleksander Brudar22. 1. 2026 | 08:31
08:28
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Šutarjev zakon v praksi: več pooblastil, a tudi nevarna luknja pri tatvinah

Policija je ob tem poudarila, da se obravnava nasilja v družini zaradi zakona ni spremenila, posebnost bi bila lahko le, če je prisotno orožje.
22. 1. 2026 | 08:28
08:17
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To ni navadna solata: zakaj Skandinavci pozimi prisegajo na toplo zelje

Tako pripravljena topla solata naše telo poboža odznotraj.
Kaja Berlot22. 1. 2026 | 08:17
08:13
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT IN KLEPET

Pridite popoldan v narodni muzej, igrali bodo na drumlice

Narodni muzej Slovenije vabi na prav poseben dogodek.
22. 1. 2026 | 08:13
07:50
Bulvar  |  Tuji trači
UČI JU DISPCIPLINE

Zlatan Ibrahimović sinova takole postavil na trdna tla

Ne smeta na zasebno letalo.
22. 1. 2026 | 07:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki