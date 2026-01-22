Odprimo vrata spremembam: premaknimo 27 stvari, da predramimo zastalo energijo

Ko si želimo več denarja, nove ljubezni ali poguma za menjavo službe, pogosto ostanemo pri željah. Feng šuj, starodavna kitajska veščina urejanja prostora v sozvočju s tokom življenjske energije či, nas brcne s kavča: svetuje, naj si najprej zastavimo namero, potem sledijo dejanja. Najprej si zapišemo namero. Z enim stavkom, jasno in neposredno. List pustimo na vidnem mestu, da osredotočenosti na cilj ne izgubimo v vsakdanu. Potem začnemo devetdnevni izziv – devet ima v kitajski simboliki sloves števila polnosti in zaključka. Devet dni zapored prižgemo svečo. Vsak dan ob istem času. Če želimo, list z namero položimo pod svečnik (varno, da ne zagori!). Nato za tri ure prižgemo luč pri vhodu. V feng šuju so vhodna vrata usta či, tam v hišo vstopajo priložnosti. Tretja naloga je, da premaknemo 27 stvari v domu. Ne selimo kavča na balkon, dovolj je, da premestimo knjige, vaze, slike. Glavno je, da predramimo zastalo energijo. Zatem odstranimo 21 stvari. Ko razbremenimo stanovanje, naredimo prostor, da lahko nekaj novega sploh pride k nam. Prižgemo vse gorilnike na štedilniku – za nekaj sekund, varno in pod nadzorom.

V devetih dneh bomo tako naredili korak naprej k svojim željam. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

Štedilnik v feng šuju simbolizira hranjenje in obilje, zato ga mojstri radi postavijo v ospredje domače sreče. Štedilnik očistimo, da se sveti. Če negujemo, kar imamo, sporočamo, da smo pripravljeni na več. Zamenjamo pregorele žarnice. Svetloba predstavlja element ognja, temu pa feng šuj pripisuje zagon, vidnost, energijo. Pometemo pred vhodom, kot da pričakujemo najpomembnejšega gosta. Ker ga: to je nova priložnost. V 'mrtve kote' stanovanja postavimo skodelico morske soli za 24 ur, potem jo zavržemo. Sol naj bi vpijala težko, zastalo energijo. Če želimo slediti pravilom, si pomagamo z baguo – zemljevidom doma, ki prostor razdeli na devet polj. Spodnji rob bague poravnamo s steno, kjer so vhodna vrata, nato poiščemo želena področja (odnosi, blagostanje – oboje jugozahod, odnosi – sever …) in jih 'aktiviramo' s svetlobo, redom ali elementom, ki nam ustreza.

Dodamo lahko še nekaj preprostega, a učinkovitega: vhod naj bo čist, kljuka naj se ne maje, vrata naj se odprejo brez napora. Če potrebujemo simbolno rast, v kot, ki ga povezujemo z obiljem, postavimo zdravo rastlino – feng šuj pravi, da rastline pri vhodu ali v določenih delih doma podprejo pretok či. Ne spreglejmo, da je pomembno, da se, ko delamo te korake, vedemo, kot da je cilj že na dosegu roke. V devetih dneh bomo naredili korak naprej k svojim željam ter hkrati zagotovo dobili nekaj oprijemljivega: bolj svetel, bolj zračen dom in občutek, da spet držimo vajeti v rokah.