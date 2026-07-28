Odprto tretje oko: lahko res uzrete prihodnost?

Odprto 3. oko nam lahko prinese duhovne vizije oz. slutnje prihodnosti. Po tem prepričanju lahko zaznava različne življenjske poti in možnosti, ki so pred nami. Večina ljudi, ki razmišlja v podobah, si ves čas predstavlja pozitivne ali negativne razplete različnih situacij. Podobe se nam nenehno pojavljajo v mislih. Ker to počnemo tako pogosto in nezavedno, je težko razlikovati, kdaj določena vizija prihaja iz duhovnega sveta in kdaj izvira iz ega. Zato sta vizualizacija in čuječnost tako pomembni, pravijo guruji. Bolj ko umirimo um in usmerimo pozornost v sedanji trenutek, laže razlikujemo med notranjim miselnim klepetom, domišljijo in intuicijo.

Morda se sliši privlačno, da lahko vidimo različne stvari, vendar moramo svoje zaznavanje odpirati z jasno namero. Vidimo lahko tudi stvari, ki jih nismo pričakovali ali si jih ne želimo videti.

Pogosto se ob odprtem 3. očesu srečamo tudi s svojo senco – nezavednim delom sebe – in vidimo stvari, ki nas lahko vznemirijo ali prestrašijo. Zavest nas s tem opozarja na dele nas, ki jih še nismo sprejeli in vključili v svojo osebnost. A pomembno je, da delamo tudi s senco, saj bomo le tako lahko stvari videli jasno – brez popačenj, ki jih povzročajo strahovi, predsodki in miselne omejitve.