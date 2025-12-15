Odpuščanje je odločitev, da nehamo biti sužnji svoje zgodbe

Iyanla Vanzant je ameriška duhovna učiteljica in motivacijska mentorica. Njena pot ni bila lahka – doživela je nasilje, revščino, odvisnost in izgubo, prav iz teh ran pa je zrasla njena sposobnost, da razume človeško bolečino. A ni terapevtka v klasičnem pomenu, je duhovna mentorica, ki nas vrača k odgovornosti, notranji resnici in osebni moči. Uči nas, da ima vsak od nas pravico in dolžnost, da zaceli svojo zgodbo. Pravi, da lahko postanemo več – a le, če si upamo pogledati vase in resnično začeti znova.

Ne govori nam, naj čakamo na čudež od zunaj – uči nas, da smo mi tisti, ki moramo stopiti v ogenj resnice in ga zdržati. Njeno sporočilo je preprosto: dokler ne prevzamemo odgovornosti za svoje življenje, se ne bo premaknilo nič. Ko govorimo o odpuščanju, nam Iyanla razbije vse romantične predstave. Odpuščanje po njenem ni to, da pozabimo, kaj so nam naredili, niti to, da rečemo, da je bilo vse v redu. Odpuščanje je energijsko čiščenje – odločitev, da ne bomo več hranili zamere, ki nam požira srce, telo in odnose. Usedemo se, si priznamo bolečino, jok, bes, potem korak za korakom rečemo: »Dovolj. Ne bom več suženj te zgodbe.«

Njena učenja nas vabijo, da prenehamo igrati vlogo žrtve. Kolikokrat smo že rekli: »On mi je to naredil, življenje je krivično, Bog me je pozabil«? Iyanla sprašuje: Smo res popolnoma nemočni – ali vsak dan znova izbiramo, kako bomo gledali na svoje izkušnje? Tako začnemo opažati, da nas naše misli in prepričanja držijo ujetnike v istih dramah, istih razmerjih, istih finančnih zgodbah. Uči nas tudi, da duhovnost ni samo meditacija, ampak dnevno delo: iskren pogovor, ko bi najraje zbežali; priznanje, da smo kdaj tudi mi ranili druge; odločitev, da bomo odprli srce, čeprav se tresemo od strahu. Njeno vodilo je, da je naša energija ključ – kar nosimo v sebi, kličemo v svoje življenje.

Tako se počasi učimo ene največjih lekcij: da se lahko nehamo popravljati za nazaj in se začnemo rojevati za naprej. Nismo več razbita zgodba, smo bitja v procesu – in vsak trenutek, ko izberemo resnico namesto iluzije, ljubezen namesto zamere, odgovornost namesto krivde, naredimo majhen, a svet in konkreten korak k svoji svobodi.