Ognjeni konj je že izbral favorite: to so znaki, ki jih bo zasul s srečo

V sredini tega meseca bo nastopilo kitajsko novo leto, njegov vladar bo ognjeni konj, ki že razkriva svoj značaj in s seboj prinaša svetlobo ter akcijo. Naklonjen bo vsem aktivnim, ki so z namenom napredka pripravljeni sprejeti spremembe. Ceni samopromocijo in samouresničitev ter zagovarja strategijo: če se ne pohvališ sam, te ne bo nihče drug. »Kljub temperamentu je ta žival zanesljiva in pozitivna, zavrača pa izdajo in zvijačnost,« pravi ruska astrologinja Lili Ljubimova in pojasnjuje, katera astrološka znamenja bodo imela v lunarnem letu ognjenega konja največ sreče. Nekatera bodo srečna že v prvih mesecih, medtem ko bodo druga morala počakati na drugo polovico leta 2026.

Rak, škorpijon in ribi bodo imeli v začetku leta najboljše možnosti, da uresničijo svoje cilje in dosežejo želene višave. Tudi bik in devica se bosta v tem obdobju počutila dobro. Ne bosta ravno ljubljenca sreče, a ta jih prav tako ne bo povsem zaobšla. V drugi polovici leta pridejo na vrsto lev, oven in strelec. Takrat bo ognjeni konj najbolje vplival na ognjena znamenja. »Ta bodo njegovi ljubljenci in lahko stavijo vse na eno karto,« pravi astrologinja. Še dve znamenji, tehtnica in dvojčka, bosta imeli v tem obdobju priložnost za uspeh. Njune izkušnje ne bodo tako bleščeče kot pri ognjeni trojici, a tudi slabo jima ne bo šlo.

Ognjeni konj bo obšel le dve znamenji, ki bosta imeli precej manj sreče: kozoroga in vodnarja. To pa ne pomeni, da bo njuno leto polno težav in skrbi. Vse bo pod vplivom Jupitra, planeta, povezanega s širjenjem v vseh pomenih, rastjo in obiljem, ki simbolizira visoke ideale, filozofijo, izobraževanje, duhovne lekcije in optimizem. »Ko govorimo o sreči v letu 2026, je pomembno razumeti, da bo usmerjena predvsem v kariero, nove projekte, dosežke in uresničevanje načrtov. Z drugimi besedami, vse, kar je povezano z delom, kariero in financami. Osebne zadeve bodo nekoliko v ozadju,« besede astrologinje povzema Žena.rs.