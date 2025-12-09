Ognjeni konj na štartni liniji: zastrašujoč skok za nekatera znamenja

Kitajski horoskop za leto, ki prihaja, napoveduje močan čustveni vzpon in razburljive usodne preobrate za številne znake. To bo leto ognjenega konja in element ognja se bo združil z neukrotljivo naravo tega znaka ter zanetil strast do akcije, drznih odločitev, v ospredje pa postavil potrebo po spremembah. Čeprav bo to vplivalo na vsa znamenja, bodo nekateri znaki že od začetka januarja občutili val posebne energije.

Za tiste rojene v znamenju tigra (leta rojstva 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010), se bo začelo obdobje notranjega razcveta. Njihova karizma bo rasla, nezmotljivo jih bo usmerjala intuicija. Še posebej uspešni bodo na področju ustvarjalnih projektov in novih ljubezenskih zgodb. Konj bo podpiral vse drzne podvige tigrov in jih nagrajeval z močnimi čustvi ter pozornostjo pravih ljudi. Podgane (leto rojstva 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) res niso popolnoma kompatibilne s konjem, vendar bodo imele priložnost zapustiti cono udobja in vse presenetiti z novo podobo. Zanje bo leto 2026 preizkus vztrajnosti, premagane ovire jim bodo na široko odprle finančna in karierna vrata. Ključ do uspeha bo v premagovanju strahov.

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

Zmaji (leto rojstva 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 in 2012) ter opice (leto rojstva 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) se bodo znašli v samem središču dogajanja: energija ognjenega konja bo popolnoma sovpadala z njihovim ritmom in jim prinesla resnični uspeh v poslu ter javnem življenju. Postali bodo navdih drugim, vodili in pobirali bodo sadove večletnega dela. Zlasti ugodno bo poletje 2026, saj jim bodo zvezde namenile pomembne priložnosti, tako poslovne kot osebne.

Leto, polno izzivov

Pri svinjah (leto rojstva 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) in kozah (leto rojstva 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) bo na mestu previdnost, leto bo od njih zahtevalo notranje spremembe. Tisti, ki se bodo osvobodili bremena preteklosti, bodo v drugi polovici leta nagrajeni z nepričakovanimi darili usode. Najpomembnejše bo, da se naučijo poslušati svoj notranji glas, in da ne podležejo čustvom, do uspeha jih bo popeljal razum.

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

Petelini (leto rojstva 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) lahko pričakujejo preboj v osebnem razvoju in karieri. Nenadne priložnosti, nova poslovna ponudba, ali celo sprememba življenjskega okolja, vse to obljublja začetek življenja, o katerem so dolgo sanjali. Konji (leto rojstva 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), po katerih prihajajoče leto nosi ime, pa bodo dobili posebno karmično priložnost: da zaprejo stare rane, odpustijo, izpustijo in začnejo znova, tokrat modrejši in močnejši.

Po izzivih: uspeh

Leto ognjenega konja bo kot skok čez prepad: zastrašujoč, a nujen. Tisti, ki se bodo opogumili in skočili, ne bodo le pristali na nogah, pristali bodo veliko dlje, kot so pričakovali. V tem kozmičnem skoku je najpomembnejše le eno: bodite iskreni do sebe in ne bojte se sprememb. Vzhodni horoskop sporoča: leto 2026 bo leto poguma, in prav ta odpira vrata osebni sreči, obljublja glossy.rs.