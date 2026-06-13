Ohranimo energijo v odnosih: včasih nas čustva drugih ljudi popolnoma preplavijo

Lahko se naučimo prepoznati svoje meje in uporabiti strategije, ki nas varujejo. Prvi korak je, da ugotovimo, ali smo dovzetni za to. Če pogosto čutimo, da nas preplavljajo negativne energije, če nas ljudje označujejo za 'preobčutljive', ali če se hitro počutimo izčrpane v množici, smo verjetno empati. To se ne zgodi le z neznanci - tudi prijatelji, družina in sodelavci lahko vplivajo na našo energijo. Zaznamo vonje, hrup ali pretirano govorjenje, ki nam gredo na živce, in kmalu začutimo, da potrebujemo čas zase, da se regeneriramo.

Toda lahko se naučimo prepoznavati čustvene vampirje in ljudi, ki nas potegnejo navzdol, se pred njimi zaščitimo ali se oddaljimo od njih. Z meditacijo in čuječnostjo se povezujemo s sabo in ostanemo prizemljeni. Zavedamo se, da nas stik z energijami drugih ne sme sesuti. Ohranimo naravno odprtost in sočutje, a hkrati skrbimo za lastno dobrobit. Intimnost v bližnjih odnosih je lahko čudovita, a včasih se počutimo, kot da ob tem izgubljamo svoj jaz – zato je ključno ohranjati lastno mejo in prostor za regeneracijo.

Tako se naučimo ohranjati energijo, prepoznati znake preobremenjenosti in dovoliti postaviti meje. Ko se povezujemo z drugimi, ohranjamo svojo moč in notranji mir. Tako nas njihova preplavljajoča čustva ne bodo več obremenjevala, temveč nas bodo spodbujala, da rastemo in ostanemo mi.