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KITAJSKI HOROSKOP

Oktober prinaša preobrat: boljši časi za tri znake kitajskega horoskopa

Za tri znake kitajskega horoskopa se življenje obrača na bolje.
FOTO: Platoostudio/Gettyimages

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

FOTO: Metamorworks/Gettyimages 

FOTO: Metamorworks/Gettyimages 

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

FOTO: Adam Yee/Gettyimages

FOTO: Adam Yee/Gettyimages

FOTO: Platoostudio/Gettyimages
FOTO: Metamorworks/Gettyimages 
FOTO: Atstock Productions/Gettyimages
FOTO: Adam Yee/Gettyimages
M. Fl.
 5. 10. 2026 | 06:00
4:33
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Mesec bo 7. oktobra iz stebra ognjenega petelina prešel v steber zemeljskega psa. Za tri znamenja kitajskega horoskopa to pomeni, da se bodo stvari končno začele premikati naprej in smer, po kateri bodo krenila, ne bo več negotova, kot je bila nekoč. Kateri so ti znaki, navaja Your Tango.

Tiger

Leta rojstva: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Razlog, zaradi katerega se bodo stvari postavile na svoje mesto je v tem, da boste usmerjeni v dejanja. Že od samega začetka meseca nova življenjska smer postaja povsem jasna, deloma zato, ker se neka zadeva končno zaključuje. Pripravljeni ste poskusiti nekaj novega.

FOTO: Metamorworks/Gettyimages 
FOTO: Metamorworks/Gettyimages 

7. oktobra, preden se energija iz petelina spremeni v psa, boste začeli nov projekt. Morda sprva niti ne boste povsem vedeli, kam greste. Začeli boste pogovor, ki bo vodil do povabila, da prevzamete vodenje projekta ali sprejmete več primerno nagrajene odgovornosti. Lahko boste oddali prijavo za novo službo ali sprejeli odločitev o začetku nove poslovne dejavnosti. Karkoli že bo, stvari se bodo dobro odvijale in vam vlile več samozavesti. Okoli 19. oktobra bo vse bolj stabilno in predvidljivo. Zadovoljni boste s svojimi odločitvami in jasno boste videli, kaj se lahko nadaljuje in kaj je treba spremeniti.

Pes

Leta rojstva: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Ta mesec se bodo stvari postavile na svoje mesto, saj boste vzpostavili novo rutino in okrepili odnose. Bolj samozavestno boste začeli stopati v ospredje in spoznali, da je čas, da zasijete. 8. oktobra se bo energija premaknila v vaše znamenje. Ker gre za energijo zemeljskega elementa, boste bolj prizemljeni in imeli občutek varnosti, še pred tem se bo zadeva, ki ni več združljiva z vašo življenjsko smerjo, končala.

FOTO: Atstock Productions/Gettyimages
FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

Opustili boste nekaj stvari, na primer nezdrav odnos ali dejavnost, v kateri ne uživate več. Prevzeli boste nove odgovornosti in poenostavili svoje življenje ter tako ustvarili še več varnosti in stabilnosti. Življenje boste začeli graditi na način, ki vas osrečuje. 15. oktobra bo prišla priložnost, ki vam bo omogočila začetek nečesa novega in vznemirljivega, 27. pa se lahko pojavijo potovalni načrti ali določena oblika zaveze, s katero se boste strinjali, in jo boste pripravljeni uresničiti. Upravičeno boste imeli občutek, da v vaše življenje ob pravem času prihajajo prave stvari.

Podgana

Leta rojstva: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Septembra ste morali paziti na vsak evro, oktobra pa se bo vaše življenje obrnilo v bolj donosno smer. Naložbe in trud, ki ste ga vložili, bodo pokazali, da ste v precej boljšem položaju, kot ste sprva mislili. Ne bo se vam treba vrniti na začetek in začeti znova. Prav tako vam ne bo treba preizkušati novih stvari. Pomembno bo vztrajati, prav doslednost vam bo pomagala doseči napredek.

FOTO: Adam Yee/Gettyimages
FOTO: Adam Yee/Gettyimages

17. oktobra boste imeli izjemno naporen dan, saj vas bo čakalo veliko opravkov. Poravnali boste dolgove in opazili finančne koristi, še posebej, če delate v prodaji ali marketingu. Do 29. oktobra boste premagali pomembno oviro in proslavili svoje uspehe. Kljub vsem izzivom se bodo stvari začele postavljati na svoje mesto. Ugotovili boste, kako vzpostaviti boljše stike s prijatelji. Podpora družine bo močna in vam bo dala spodbudo, ki jo potrebujete za izboljšanje življenja.

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