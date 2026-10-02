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ASTROLOGIJA

Oktobrski datumi s posebno energijo: eden je idealen za nov začetek

Letošnji oktober prinaša nekaj datumov, ki jih astrologi izpostavljajo kot posebej pomembne za sprejemanje odločitev, spremembe, ustvarjalnost in osebni razvoj.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 2. 10. 2026 | 06:00
5:45
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V mesecu oktobru se bodo izmenjevali napeti in harmonični planetarni vplivi, vendar lahko vsak od njih spodbudi h konkretnemu koraku. To ni obdobje za pasivno čakanje, kot navajajo astrologi, je energijo oktobra najbolje usmeriti v jasne cilje, pogovore, načrtovanje in reševanje stvari, ki jih že dolgo odlašamo. 

4. oktober: opozicija Sonca in Saturna

Prvi pomemben datum v mesecu prinaša nekoliko resnejše vzdušje. Opozicija Sonca in Saturna okrepi občutek pritiska, odgovornosti in omejitev, vendar bo prav zaradi tega 4. oktober primeren za urejanje življenja. Namesto da bi ignorirali obveznosti, ki se kopičijo, ta dan izkoristite za konkretne korake. Preglejte urnik, preverite finance, določite roke za opravila, ki s katerimi zamujate, ali pa končno ločite tisto, kar morate resnično storiti, od obveznosti, ki ste jih sprejeli samo zato, ker niste znali reči ne.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

8. in 9. oktober: vrhunec Drakonidov

Prva polovica oktobra prinaša zanimiv astronomski pojav: meteorski roj drakonidov, meteorjev, ki navidezno prihajajo iz smeri ozvezdja zmaj (draco). Ta dneva bosta dobra priložnost, da se ustavite, umaknete od vsakodnevnega hrupa in razmislite o strahovih, ki vam preprečujejo, da bi storili določen korak. Zapišite si, kaj vas obremenjuje, razmislite o neuspehih iz preteklosti in poskusite najti konkreten način, kako zadeve spremeniti. Poudarjena bo tudi ustvarjalnost, zato bosta 8. in 9. oktober primerna za risanje, fotografiranje, glasbo, branje ali preprosto miren sprehod pod zvezdnatim nebom.

10. oktober: pomemben datum za nove namere

Število 10 ima zaradi kombinacije enice in ničle posebno simboliko. Enica je povezana z začetkom in pobudo, ničla predstavlja potencial in možnost novega cikla. Posebno težo temu datumu daje mlaj. Zato bo 10. oktober primeren za postavljanje novih ciljev in pripravo načrta za prihodnje obdobje. Ni treba takoj pričakovati velikih rezultatov,  dovolj bo določiti smer. Pripravite finančni načrt, preuredite urnik, odpovejte storitev ali naročnino, ki je ne potrebujete več, začnite pogovor s partnerjem ali družino o skupnih načrtih ali si zapišete cilje, ki jih želite doseči do konca leta.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

12. in 13. oktober: Sonce in Jupiter odpirata prostor za napredek

Harmoničen odnos Sonca in Jupitra je v astrološki tradiciji povezan s samozavestjo, optimizmom, novimi priložnostmi in koristnimi stiki. To bodo primerni dnevi za poslovne pogovore, pogajanja in predstavitev novih idej. Če že nekaj časa razmišljate o spremembi službe, dodatnem izobraževanju ali projektu, ki bi vam lahko prinesel napredek, bo to obdobje primerno za prvi konkreten korak. Vendar navdušenje ne bi smelo prerasti v pretirano obljubljanje. Zlahka sprejmemo preveč obveznosti ali pozornost namenimo nečemu, kar je videti privlačno, pozneje pa vzame veliko več časa, kot smo pričakovali. Pomembni stiki se bodo stkali skozi pogovor z bolj izkušenimi, izmenjavo znanja in s pripravljenostjo prisluhniti drugačnemu mnenju.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

21. in 22. oktober: vrhunec Orionidov

Druga polovica meseca prinaša še en spektakularen meteorski roj: orionidov, ki nastanejo iz delcev, povezanih z znamenitim Halleyevim kometom. Z astrološkega vidika bosta ta dneva primerna za razmišljanje o prihodnosti, ustvarjalnost in povezovanje z ljudmi, ki spodbujajo vaše ideje. To bo tudi primeren trenutek za zaključek nekega poglavja. Če že dolgo poskušate opustiti slabo navado, rešiti nerešeno težavo ali iz urnika odstraniti obveznost, ki vas izčrpava, sta lahko 21. in 22. oktober simbolična točka preobrata.

23. oktober: srečanje Sonca in Venere

Eden pomembnejših astroloških datumov v oktobru bo 23. oktober, ko bo prišlo do konjunkcije Sonca in Venere. Ta aspekt je v astrologiji povezan z ljubeznijo, odnosi, vrednotami, samospoštovanjem in načinom, kako doživljamo lepoto. Zato bo to posebej zanimiv dan za iskrene pogovore s partnerjem.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Namesto površinskih tem se pogovorite o tem, kar zares vpliva na odnos: o skupnih načrtih, denarju, delitvi obveznosti in pozornosti, ki je morda v vsakdanjem življenju primanjkuje. Možno bo vračanje starih čustev. Ne sprejemajte takojšnjih sklepov, če se pojavi nekdanji partner ali vas nenadoma preplavi nostalgija. Preden ponovno odprete vrata preteklosti, je pomembno razumeti, zakaj se je odnos nekoč končal. Konjunkcija Sonca in Venere bo spodbudna tudi za umetnost, estetiko in ustvarjalno delo, zato bo marsikomu prav ustvarjanje prineslo posebno zadovoljstvo.

Oktober zahteva dejanja, ne čakanja

Ne glede na to, kateri datum se vam zdi najbolj zanimiv, astrološki dogodki sami po sebi ne bodo rešili težav ali čez noč prinesli spremembe. Lahko pa jih razumete kot opomnik, da se ustavite, objektivno pogledate na zadeve in naredite korak v smeri, ki ste jo že izbrali. Če boste oktobrske datume izkoristili za načrtovanje, pogovore, dokončanje starih obveznosti in postavljanje novih ciljev, bo ta mesec postal primeren trenutek za osebni preobrat in ustvarjanje prostora za tisto, kar šele prihaja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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