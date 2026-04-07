  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Oni vas bodo vedno razumeli: ta 4 znamenja imajo najbolj razvito čustveno inteligenco

Nekateri ljudje naravno vedo, kdaj je treba molčati, kdaj ponuditi podporo in kdaj izreči pravo besedo ob pravem trenutku.
M. U.
 7. 4. 2026 | 06:00
2:51
A+A-

Čustvena inteligenca je ena tistih lastnosti, ki na prvi pogled niso vidne, vendar zelo hitro postanejo ključne v odnosih z drugimi ljudmi. Gre za sposobnost prepoznavanja lastnih čustev, razumevanja občutkov drugih ter preudarnega odzivanja v občutljivih situacijah.

Ste med njimi: to so najpametnejši astrološki znaki

Nekateri ljudje naravno vedo, kdaj je treba molčati, kdaj ponuditi podporo in kdaj izreči pravo besedo ob pravem trenutku. Astrologija že dolgo trdi, da so nekatera horoskopska znamenja še posebej nadarjena prav za takšno vrsto čustvene globine. Ti ljudje pogosto zelo intenzivno čutijo, dobro berejo druge in le redko ostanejo ravnodušni do razpoloženja sočloveka, je navedel Večernji list.

Rak

Rak se skoraj vedno znajde na vrhu tovrstnih seznamov, saj je znan po močni intuiciji in globoki povezanosti s čustvi. To znamenje pogosto brez veliko besed začuti, kdaj je z nekom nekaj narobe, in povsem naravno prevzame vlogo tolažnika, opore in varnega zavetja. Čeprav je lahko včasih preveč občutljiv, ga prav ta ranljivost uvršča med čustveno najbolj pronicljiva znamenja zodiaka.

Hitri test osebnosti razkriva, katera je vaša supermoč

Ribi

Ribi so izjemno empatične in pogosto vsrkavajo čustva drugih kot goba, zato jih mnogi dojemajo kot pravi čustveni radar. Zlahka sočustvujejo z drugimi, redko obsojajo in pogosto premorejo skoraj neverjetno sposobnost razumevanja bolečine, žalosti ali notranjih bojev. Njihova čustvena inteligenca ne izhaja iz hladne analize, temveč iz globokega občutka povezanosti z ljudmi.

Tehtnica

Tehtnica morda na prvi pogled ne deluje kot najbolj čustveno znamenje, vendar njena moč tiči v razumevanju medosebnih odnosov in potrebe po ravnotežju. Zelo dobro prepozna napetost, ve, kako umiriti spor, in pogosto izbere besede, ki druge strani ne bodo še dodatno ranile. Prav zato tehtnice pogosto delujejo kot ljudje, ki znajo poslušati, pretehtati situacijo in se odzvati z veliko mere takta.

Starodavna modrost Perzije: spoznajte svoj zoroastrski horoskopski znak

Škorpijon

Škorpijon je čustveno intenzivno znamenje, ki čustva doživlja globoko, čeprav tega ne kaže vedno odkrito. Njegova čustvena inteligenca temelji na sposobnosti, da razbere tisto, kar drugi skušajo prikriti, zato pogosto zelo hitro dojame, kdo govori iskreno in kdo kaj zamolči. Čeprav lahko deluje skrivnostno in zaprt, škorpijon zelo dobro razume zapletena človeška čustva in ga le redko zlahka zavedeš.

Več iz teme

čustvena inteligencaodnosiznamenja
ZADNJE NOVICE
07:25
Bulvar  |  Domači trači
VRNITEV LUŽE

Spektakel v Planici: padci, smeh in nepozaben zaključek zime (FOTO)

Po sedmih letih se je legendarna prireditev vrnila pod letalnico in znova navdušila množico.
7. 4. 2026 | 07:25
07:21
Novice  |  Svet
ARTEMIS 2

Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva 40 minut, zdaj se vračajo domov

Astronavti Artemis 2 se vračajo proti Zemlji. Domov naj bi se vrnili v petek.
7. 4. 2026 | 07:21
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
15-LETNI DIJAK

Nove srhljive podrobnosti: napad na dijakinjo prenašal v živo

Petnajstletni Slovenec se je na spletu pogovarjal z Madžarom. Žrtve, ki jo je porezal s kuhinjskim nožem, ni poznal.
Andrej Bedek7. 4. 2026 | 07:05
06:45
Novice  |  Slovenija
VELIKONOČNI PONEDELJEK

V Mirni Peči in pred Bogom vsi enaki: zbralo se je 18.000 motoristov (FOTO)

Tradicionalni blagoslov motorjev je tudi letos privabil množico obiskovalcev iz vse Slovenije.
Drago Perko7. 4. 2026 | 06:45
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Spektakel po slovenskih krajih: Nedelja po domače prinaša vrhunske nastop (Suzy)

Marca smo na nacionalni televiziji ob nedeljah že spremljali pet oddaj Nedelja po domače, ki ponuja pristno domačo glasbo, prepleteno z zborovsko pesmijo in folklornimi vložki, a tudi domačo kulinariko, značilno za tisti del Slovenije, v katerem oddajo snemajo.
7. 4. 2026 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČE

Šutarjev krvnik pred sodnike: Samire Šiljić bo v začetku maja sedel na zatožno klop

Obtožnica za smrt Aleša Šutarja pravnomočna.
Tanja Jakše Gazvoda7. 4. 2026 | 06:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki