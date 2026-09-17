Opozorilo za drugo polovico septembra: prihajajo prepiri in izguba denarja

Po astroloških napovedih Vasilise Volodine, ene bolj cenjenih in branih astrologinj, bi lahko prihodnji dnevi odprli vprašanja, ki smo se jim dolgo izogibali: od ljubezenskih odnosov in ljubosumja do denarja, osebnih meja in v preteklosti nakopičenega nezadovoljstva. Astrologinja je v svojih objavah posebej opozorila na intenzivno vzdušje druge polovice septembra. Govori o vplivu septembrskega dogajanja na odnose, čustva, finance in pomembne življenjske odločitve. Pri tem svetuje predvsem previdnost, umirjenost in premišljeno sprejemanje pomembnih odločitev.

Na površje prihaja vse, kar je bilo zamolčano

Ko so čustva okrepljena, malenkosti, ki bi jih običajno preslišali, nenadoma postanejo velika težava. Nekdo lahko napačno razume besede drugega, partnerjevo sporočilo vzbudi dvom, prepir zaradi denarja pa hitro preraste v veliko globlji spor. Prav zato impulzivnost ni najboljša izbira. Namesto da bi za vsako ceno poskušali dokazati, da imamo prav, je bolje, da se ustavimo in premislimo, ali se za trenutnim sporom morda skriva kakšno staro nezadovoljstvo. Posebej občutljive so teme, povezane z ljubosumjem, zaupanjem, skupnim denarjem in osebnimi mejami. Kar smo dolgo zadrževali zase, zahteva odgovor.

Besede lahko povzročijo velike težave

Poleg čustvene napetosti velja posebno pozornost nameniti komunikaciji. Volodinova v svojih septembrskih napovedih izpostavlja pomen Merkurja in obdobje, v katerem v ospredje prihajajo delo, obveznosti, dogovori in reševanje konkretnih vprašanj. Ob tem svetuje, naj se držimo dejstev in se ne odzivamo na domneve.

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To je še posebej pomembno, ko pogovor postane napet. Eno nepremišljeno sporočilo, komentar, izrečen v afektu, ali sklep, sprejet brez preverjanja dejstev, lahko sproži plaz, ki ga bo pozneje težko ustaviti. Zato se v pomembnih pogovorih, pogajanjih in odločitvah ne smemo preveč prenagliti. Če čutite, da vas preplavljajo čustva, si je veliko bolje vzeti premor, kot pa si prizadevati za zmago v prepiru.

Ne spreminjajte prepira v boj za zadnjo besedo

Eden najpomembnejših nasvetov za to obdobje je nadzor nad lastnimi odzivi. Ni vsak prepir bitka, ki jo morate dobiti, in tudi vsaka provokacija ne zahteva odgovora. Še posebej dobro se je v jezi, razočaranju ali prizadetosti izogibati velikim odločitvam. Besede, izrečene v jezi, imajo lahko veliko daljše posledice kot sama težava, ki jih je sprožila. Če se v razmerju pojavi ljubosumje, poskusite najprej ločiti dejstva od domnev. Če je tema denar, ne sprejemajte dogovorov samo zato, ker želite neprijeten pogovor čim prej končati.

Odvečno energijo je najbolje sprostiti z gibanjem

V obdobjih povečane nervoze je koristno poiskati način, kako sprostiti nakopičeno negativno energijo. Sprehod, vadba, tek, kolesarjenje ali katera koli druga telesna dejavnost so lahko dober način, da se odmaknete od težav. Tudi astrologinja v svojih napovedih svetuje, naj energije ne porabljamo samo za skrbi in premlevanje, temveč jo preusmerimo v konkretno dejavnost. Njene aktualne septembrske objave poudarjajo, da je pomembno biti praktičen, dokončevati obveznosti in ne dovoliti, da čustva premagajo dejstva.

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Obdobje, ki zahteva hladno glavo

Sredina septembra zato ni nujno slaba, je pa zelo intenzivna. Nekatera razmerja bodo morda na preizkušnji, določeni odnosi bodo zahtevali iskren pogovor, pri drugih pa se bo končno pokazalo, kaj ne deluje več. Najpomembneje je, da tedaj, ko so čustva na vrhuncu, ne sprejemate dokončnih sklepov. Če pride do spora, vam ni treba imeti zadnje besede. Če se pojavi dvom, preverite dejstva. Če se pojavi težava z denarjem, se ne odločajte impulzivno. In če se vrnejo stare teme, je morda prav zdaj pravi trenutek, da jih končno razrešite, vendar brez drame, obtoževanja in odločitev, ki bi jih lahko pozneje obžalovali.

Nasvet je preprost: upočasnite, premislite in ne dovolite, da namesto vas odloča trenutna jeza.