ODNOSI

Opravičilo ni šibkost, ampak pogum

Pomeni, da zmoremo pogledati vase in priznati, da nismo vedno ravnali lepo.
Ko se ne opravičimo, se med ljudmi nekaj energijsko ne zapre. FOTO: Photoalto/odilon Dimier/Getty Images
M. B. Z.
 7. 5. 2026 | 07:13
Vsi kdaj zamočimo. Rečemo preveč. Naredimo napako. Smo nesramni. Molčimo, ko bi morali spregovoriti. Nekoga prizadenemo, a se potem delamo, kot da se ni zgodilo nič. Gremo naprej, se nasmehnemo, zamenjamo temo. A tisto, kar smo pustili za seboj, ne izgine. Ostane med nami in človekom, ki smo ga ranili. Kot neizrečena beseda, težak zrak v prostoru, zamera, notranja rana, negativni občutki. Ko ga polomimo, se lahko odločimo za dve poti. Lahko si priznamo, da smo ravnali narobe, in se opravičimo. Ali ego dvignemo kot zid in čakamo, da mine. Toda po mnenju terapevtov in psihologov nerazrešene stvari v odnosih redko zares izzvenijo same od sebe. Človek, ki ni dobil opravičila, pogosto ostane z občutkom zmede, žalosti, jeze ali celo krivde. Sprašuje se, ali pretirava. Ali je sploh vreden toliko, da mu nekdo pogleda v oči in reče: 'oprosti'.

Iskreno opravičilo vrne dostojanstvo obema. FOTO: Draganab/Getty Images
Iskreno opravičilo vrne dostojanstvo obema. FOTO: Draganab/Getty Images
Pravo opravičilo ni nekaj na hitro. Ni »oprosti, če sem te prizadel«. To je izmikanje. Pravo opravičilo pomeni, da prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Rečemo: »Oprosti, ker sem te prizadel. Razumem, da te je bolelo. Ni bilo prav.« Brez izgovorov, brez napada nazaj, brez stavka: »Ampak tudi ti si …« Takrat ne rešujemo svojega ponosa, ampak odnos. Na čustveni ravni opravičilo drugemu človeku sporoči: vidim te. Slišim te. Za tvojo bolečino mi ni vseeno. In to je pogosto tisto, kar najbolj manjka. Guruji pravijo, da se, ko se ne opravičimo, med ljudmi nekaj energijsko ne zapre. Ostane odprta zanka. Nevidna nit, ki vleče nazaj. Morda se z osebo ne slišimo več, morda se celo pretvarjamo, da smo mirni, a nekje v nas ostane nemir. Telo ve. Srce ve. Tudi če razum išče tisoč razlogov, da nismo krivi. Samo čutimo, da ne moremo pozabiti in vsega skupaj pomesti pod preprogo.

Ko kar nadaljujemo, lahko drugemu povzročimo še globljo rano. Ne boli več samo dejanje. Boli tudi tišina po njem. Boli občutek, da smo bili prezrti. Da je nekdo pohodil našo mejo, nato pa šel naprej, kot da smo nepomembni. In to zna biti hujše od prvotne napake. Opravičiti se ne pomeni, da se ponižamo. Pomeni, da odrastemo. Pomeni, da zmoremo pogledati vase in priznati, da nismo vedno ravnali lepo. Da smo koga prizadeli, čeprav morda nismo hoteli. In da imamo dovolj srca, da to popravimo, kolikor se še da. Včasih opravičilo ne popravi odnosa. Včasih druga oseba ne želi več nazaj. Tudi to moramo spoštovati. A iskreno opravičilo vseeno nekaj spremeni. Zapre vrata, skozi katera je predolgo pihal hladen veter. Vrne dostojanstvo obema. Zato, ko ga polomimo, ne čakajmo predolgo. Ne skrivajmo se za ponosom. Recimo oprosti. Mir, ki pride po iskrenem opravičilu, je pogosto tišji od zmage, a veliko globlji.

