Opravičilo ni šibkost, ampak pogum

Galerija
Vsi kdaj zamočimo. Rečemo preveč. Naredimo napako. Smo nesramni. Molčimo, ko bi morali spregovoriti. Nekoga prizadenemo, a se potem delamo, kot da se ni zgodilo nič. Gremo naprej, se nasmehnemo, zamenjamo temo. A tisto, kar smo pustili za seboj, ne izgine. Ostane med nami in človekom, ki smo ga ranili. Kot neizrečena beseda, težak zrak v prostoru, zamera, notranja rana, negativni občutki. Ko ga polomimo, se lahko odločimo za dve poti. Lahko si priznamo, da smo ravnali narobe, in se opravičimo. Ali ego dvignemo kot zid in čakamo, da mine. Toda po mnenju terapevtov in psihologov nerazrešene stvari v odnosih redko zares izzvenijo same od sebe. Človek, ki ni dobil opravičila, pogosto ostane z občutkom zmede, žalosti, jeze ali celo krivde. Sprašuje se, ali pretirava. Ali je sploh vreden toliko, da mu nekdo pogleda v oči in reče: 'oprosti'.
Ko kar nadaljujemo, lahko drugemu povzročimo še globljo rano. Ne boli več samo dejanje. Boli tudi tišina po njem. Boli občutek, da smo bili prezrti. Da je nekdo pohodil našo mejo, nato pa šel naprej, kot da smo nepomembni. In to zna biti hujše od prvotne napake. Opravičiti se ne pomeni, da se ponižamo. Pomeni, da odrastemo. Pomeni, da zmoremo pogledati vase in priznati, da nismo vedno ravnali lepo. Da smo koga prizadeli, čeprav morda nismo hoteli. In da imamo dovolj srca, da to popravimo, kolikor se še da. Včasih opravičilo ne popravi odnosa. Včasih druga oseba ne želi več nazaj. Tudi to moramo spoštovati. A iskreno opravičilo vseeno nekaj spremeni. Zapre vrata, skozi katera je predolgo pihal hladen veter. Vrne dostojanstvo obema. Zato, ko ga polomimo, ne čakajmo predolgo. Ne skrivajmo se za ponosom. Recimo oprosti. Mir, ki pride po iskrenem opravičilu, je pogosto tišji od zmage, a veliko globlji.