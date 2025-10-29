Osma hiša je hiša smrti, najgloblje življenjske krize, pa tudi spolnosti

Tradicionalno spada v domeno osme hiše skupna lastnina. To niso samo materialne stvari, ampak tudi notranje lastnosti, ki jih človek uresničuje predvsem v odnosu s partnerjem. Spolnost je eden od načinov, kako premagati vpetost v lastno fizično telo (npr. orgazem - ko umremo in se ponovno rodimo). V življenjskih krizah se moramo spremeniti in lastni identiteti dodati novo dimenzijo.

Njena naravna vladarja sta Mars in Pluton, je sledeča in fiksna. Tradicionalno je to hiša vsega skrivnostnega, mističnega, okultnega. Poleg tega spada vanjo dediščina.

Ta hiša vlada nad ponovnim rojstvom, regeneracijo in transformacijo, skupnimi finančnimi zadevami. Ne zajema denarja, ki ga zaslužimo, ampak denar, ki si ga sposodimo oz. nam ga nekdo dolguje, nagrade, darila, dediščino, plačevanje davka, tantieme, podporo za otroke, plačevanje preživnine, hipoteke, kredite, lizing. Vsakič ko potrebujemo denar za uresničitev idej, se tu pokaže, ali nam ga bo uspelo dobiti ali ne. V tej hiši je razvidno materialno stanje partnerja in seksualnost. Vlada nad začetkom in koncem, kirurgijo, operacijami.

Kaže porabo vitalne energije in naravno odmerjeno življenjsko dobo, staranje, smrt; tudi moč regeneracije. Je kazalnik kriz. Tu so zadeve socialnih služb in davčnih uprav, premoženje in skupna lastnina, tudi neupravičena obogatitev ali pridobitev premoženjske koristi ter s tem oropanje drugih. Sem sodi davčna utaja, hkrati zadnji trenutki življenja v samoti umiranja.

V partnerskem horoskopu je povezana s skupnimi financami in transformacijo, v horoskopu države so tu finančna razmerja, investicije v tujini, smrtnost.

V horarni astrologiji se tu kaže dediščina, lastnina drugih, vrednostni papirji, krediti, operacije, rojstvo in smrt, zdravila, okultizem, ilegalna dejanja, tabuji, seksualnost.

V osmo hišo spadajo skupne finance s partnerjem. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

Osma hiša govori o podpori, ki jo prejmemo od drugih, o tem, koliko si lahko obetamo od zavarovalnice, banke ali od dediščine. V njej je opisano finančno stanje zakonskega partnerja ter denar, ki ga dobimo od drugih. Ne smemo pozabiti, da v tej hiši ni predstavljen le denar, pač pa tudi vrednote partnerja in drugih. Govori o davkih, zavarovanju, skrivnostih, seksualnosti, duhovnem in fizičnem spreminjanju ter preporodu. Zaradi velike povezanosti in potrebe po intimnosti jo povezujemo tudi z iskanjem duše dvojčice. Ta hiša govori o regeneraciji, smrti, glavnih spremembah v življenju. Vsak planet v njej kaže, na katerih področjih življenja se bodo dogajale korenite spremembe. Je hiša okultnega, v povezavi s šesto lahko pokaže bolezni, operacije. To je pomembna hiša za vlaganja, politiko in posle, kjer je potrebna močna podpora drugih. Vse, povezano z njo, nam prinese velike spremembe.