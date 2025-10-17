Osnovna načela za zdravljenje: poslušamo sporočila telesa, ustvarimo lahkotnost in pretočnost

Inna Segal, intuitivna zdravilka, avtorica knjig s področja samozdravljenja, je razvila program, ki naj bi pomagal ljudem razviti sposobnost notranjega zdravljenja. Pravi, da nam telo sporoča določene simptome kot jezik, ki ga je treba razumeti in poslušati. V mladosti je trpela zaradi močnih bolečin v hrbtu, medicina pa ji ni mogla ustrezno pomagati. Med meditacijo je odkrila način komunikacije s telesom in postopoma ozdravela, kar je izhodišče za njeno delo.

Zdravljenje zanjo pomeni celovitost. Da bi se pozdravili na vseh ravneh, moramo upoštevati vse vidike, ki omogočajo odlično zdravje. Njeno prvo načelo je, naj se zavežemo, da bomo zdravje postavili na prvo mesto – verjamemo, da smo dragoceno bitje, ki si zasluži odlično zdravje in dobro počutje. Preučimo svoj način razmišljanja. Smo odprtega duha in pripravljeni raziskati vzroke svoje bolezni ali nelagodja ter delati na tem, da opustimo negativnost, ki je morda prispevala k našemu stanju? Resnično zdravljenje pomeni, da poslušamo sporočila telesa in nato spreminjamo stvari, da ustvarimo lahkotnost in pretočnost – namesto bolezni in zastojev – v telesu in življenju.

Čutimo svoja čustva. Mnogi ljudje večino časa preživijo v razmišljanju namesto v občutenju, ker jim je občutek čustev neprijeten. Ko se pojavijo nezaželena čustva, jih utišajo z različnimi motnjami: gledanjem televizije, nezdravim prehranjevanjem, telefoniranjem, branjem, kajenjem, jemanjem drog ... Čustva pa so ključ do dobrega počutja. Povedo, kaj nas podpira in kaj ne, ali naše življenje teče, kot bi moralo, ali gremo v napačno smer. Dajejo nam priložnost, da se razširimo, osvobodimo bolečine, dosežemo idealno težo, ustvarimo spremembe in razbijemo oklep, ki nam preprečuje, da bi izkusili zdravje, mir in veselje. Priporoča zavestno dihanje. Mnogi dihajo plitvo, s tem pa telo zadržujejo v napetosti, kar ga sili v dodatno delo. Ko dihamo počasi, globoko in zavestno, začutimo telo, se povežemo z intuicijo, sprostimo um in prečistimo kri. Občutimo več energije, saj jo dih poganja po vsem telesu.

Čustva povedo, kaj nas podpira in kaj ne, ali naše življenje teče, kot bi moralo. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Jejmo zdravo in zavestno. Pogosto ljudje jedo hitro in mimogrede, ne da bi bili pozorni na to, kaj jedo, da bi resnično okušali hrano – kar jih vodi k temu, da pojedo več, kot telo potrebuje. Biti zdrav pomeni jesti hrano, ki telesu daje energijo, vitalnost in dobro počutje. Če si vzamemo čas za pripravo zdrave hrane in jo jemo počasi ter zavestno žvečimo, telesu omogočimo, da se hitro in enostavno zdravi ter obnavlja.

Ne pozabimo na gibanje. Veliko ljudi se pritožuje nad občutkom stagnacije, depresije, pomanjkanjem navdiha in odvečnimi kilogrami. A vsak lahko najde pravo gibanje zase. Redna vadba nam pomaga, da se počutimo bolje, uživamo v svojem telesu, imamo več energije, se razstrupimo in celostno zdravimo, pravi gurujka.