  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Pazite, kaj jim pošljete! Ti astrološki znaki vsako sporočilo preberejo med vrsticami

Imajo močno potrebo razumeti ton, namen in tudi tisto, česar sogovornik ni zapisal.
FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
S. N.
 20. 2. 2026 | 21:47
2:43
A+A-

V svetu sporočil, kjer lahko ena sama poved sproži dvom ali navdušenje, nekateri preprosto ne znajo brati površno. Besedilo zanje ni le niz črk, temveč prostor za razmislek, analizo in iskanje skritih pomenov. Astrologija takšno vedenje pogosto povezuje z določenimi horoskopskimi znaki, ki imajo močno potrebo razumeti ton, namen in tudi tisto, česar sogovornik ni zapisal.

Devica

Devica hitro opazi podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Pomembni so ji izbira besed, vrstni red stavkov in celo ločila. Če je sporočilo nejasno ali dvoumno, ga bo prebrala večkrat in skušala iz njega izluščiti logičen pomen. Analiza ji daje občutek reda in nadzora, zato težko kar zamahne z roko.

Škorpijon

Škorpijon redko verjame, da je kaj naključno, še posebej v komunikaciji. Zanj ima vsaka beseda težo, tudi kratko ali skopo sporočilo. Hitro se vpraša, kaj stoji v ozadju in ali se med vrsticami skriva še kakšna neizrečena misel. Tudi ko drugi niso imeli posebnega namena, bo sam iskal globlji pomen.

Rak

Rak sporočila doživlja čustveno. Bolj kot vsebina ga zanima občutek, ki ga besedilo nosi. Če zazna hladnejši ton ali manj topline kot običajno, bo to opazil in se spraševal, ali se je kaj spremenilo. Zanj je analiza način, kako se zaščiti pred morebitno prizadetostjo.

Vodnar

Vodnar ne razčlenjuje sporočil zaradi čustev, temveč iz radovednosti. Zanima ga, zakaj je nekdo nekaj zapisal na določen način, ali je v povedi kakšna nelogičnost ali skriti vzorec. O eni sami povedi lahko razmišlja dolgo, tudi če gre za povsem vsakdanjo temo. Njegov um preprosto ne miruje.

Dvojčka

Dvojčka sta sinonim za komunikacijo, a prav zato težko ostaneta na površini. Sporočilo hitro razdelita na več možnih pomenov in scenarijev. Ena beseda lahko sproži niz različnih razlag in domnev o nadaljevanju pogovora. V njuni glavi se začne notranji dialog, ki pogosto preseže prvotni namen zapisanega.

Za te znake sporočilo nikoli ni le sporočilo. Je uganka, ki jo je treba rešiti, in priložnost, da med vrsticami odkrijejo več, kot je na prvi pogled videti.

Več iz teme

odnosiživljenječustvaljubezenastroastrologijahoroskop
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Simone Fajfar: Ribniški Urban

Kaj dosežeš s tem, da nekomu govoriš, da je sodoben? Je zato sodoben? Seveda ne.
Simona Fajfar20. 2. 2026 | 22:25
21:47
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Pazite, kaj jim pošljete! Ti astrološki znaki vsako sporočilo preberejo med vrsticami

Imajo močno potrebo razumeti ton, namen in tudi tisto, česar sogovornik ni zapisal.
20. 2. 2026 | 21:47
21:20
Novice  |  Slovenija
OB PRAVEM POLICISTU

Lažni policist na Brniku: minister odredil izredni nadzor

Moški se je najmanj dvakrat izdajal za policista, medtem ko je bil v družbi pravega policista.
20. 2. 2026 | 21:20
21:00
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

V teh dneh se zdi, kot da nas življenje zavija v tančico megle.
20. 2. 2026 | 21:00
20:49
Novice  |  Slovenija
ŠIROK NABOR ZNANJ

Zaključili 1. vojaški zimski tabor, sekretar Boštjan Pavlin: »Izjemno nas veseli odziv mladih«

Dijakinje in dijaki so se preizkusili v orientacijskem pohodu, streljanju z zračno puško, vojaškem kondicijskem testu, spustu po vrvni žičnici in gašenju požara.
20. 2. 2026 | 20:49
20:12
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŠČITI PRED MNOGIMI OKUŽBAMI

Američani razvijajo revolucionarno cepivo, kakršnega svet še ni videl

Aplicira se kot pršilo za nos in bele krvničke v pljučih pusti v »stanju pripravljenosti«.
20. 2. 2026 | 20:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki