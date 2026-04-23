Pazite se jih: to so najbolj preračunljivi astrološki znaki

Nekateri takoj iskreno pokažejo, kaj mislijo, in se ne trudijo pustiti popolnega vtisa. Obstajajo pa tudi takšni, ki delujejo prijazno, mirno in vljudno, a so vse prej kot to. Čeprav na prvi pogled dajejo vtis prijetnih in simpatičnih oseb, se sčasoma pokaže, da se za njihovo prijaznostjo pogosto skrivajo skriti motivi, potreba po nadzoru ali želja, da bi bili vedno korak pred drugimi. Ta astrološka znamenja posebej izstopajo, ko govorimo o ljudeh, ki so na prvi pogled prijazni, a so v resnici precej preračunljivi.

Tehtnica

Tehtnice so znane po šarmu, lepem vedenju in želji, da bi jih imeli vsi radi. Skoraj vedno so prijazne, nasmejane in pripravljene na pogovor, zato dajejo vtis, da je z njimi lahko sobivati. Vendar pogosto ne povedo odkrito, kaj mislijo. Raje se pretvarjajo, da je vse v redu, svoje pravo mnenje pa delijo šele, ko druge osebe ni več zraven. Ne marajo konfliktov, zato jezo praviloma skrivajo za vljudnim vedenjem. Zato imajo drugi on njih občutek, da nikoli ne vedo, pri čem so pri tehtnici. Za njihovo prijaznostjo se skriva več preračunljivosti, kot se zdi na prvi pogled.

Dvojčka

Dvojčki so komunikativni, zabavni in zlahka očarajo vse okoli sebe. Dobro vedo, kaj povedati za dober vtis, in delujejo kot osebe, ki se razumejo z vsemi. Težava je, ker hitro spreminjajo mnenje. Kar bodo rekli enemu, ne bo nujno enako tistemu, kar bodo rekli drugemu. Prav zato jih mnogi dojemajo kot posameznike, ki se pretvarjajo, da so prijazni, v resnici pa želijo ostati v dobrih odnosih z vsemi, saj nikoli ne vedo, kdo jim bo prišel prav. Radi so priljubljeni, a to včasih pomeni, da niso vedno povsem iskreni.

Ribe

Ribe delujejo nežno, čustveno in skrbno. Drugi jih pogosto vidijo kot dobrodušne osebe, ki nikomur ne želijo nič slabega. Čeprav to velikokrat drži, imajo tudi drugo plat, ki je ne pokažejo takoj. Ko so prizadete ali razočarane, se redko spustijo v odprt spor. Namesto tega se umaknejo, pretvarjajo se, da je vse v redu, in delujejo, kot da jih nič ne prizadene. V resnici si stvari dolgo zapomnijo in neredko na pasiven način pokažejo nezadovoljstvo. Njihova prijaznost je včasih le način, da se izognejo neprijetnim situacijam ali ohranijo podobo dobrih oseb. Zato ljudje okoli njih včasih prepozno ugotovijo, da, tudi iz preračunljivosti, niso bile tako iskrene, kot je bilo videti, piše index.hr.