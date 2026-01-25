Paziti moramo, komu damo energijo

Ko se Venera poveže s Plutonom - v naši karti, partnerski karti ali na nebu -, je treba izpostaviti toksične odnose, ki prinašajo skrajne vzpone in padce. Naboj energije med dvema je izjemno močan, več je strasti, a hkrati odprtosti za to, da drug pri drugem spodbujamo travme in da so naši odzivi takšni kot odzivi na otroško travmo, ne zunanjo realnost, s tem pa dramatični, boleči. Pri Plutonu je razmejitev med enim in drugim človekom težja in čutimo energije drugega močneje, zato bolj pademo pod vpliv in teže ostajamo v svoji primarni energiji. Še dolgo po razhodu ostajamo energijsko povezani s to osebo, ker ni bilo razmejitve. Ko pomisli na nas, to čutimo.

Čeprav je odnos mrtev, je še veliko pretoka energije, partner, ki je bil bolj ujet v drugega, je po navadi dajalec energije. Tisti, ki je odšel oz. je imel moč nad drugim, se hrani z njegovo energijo. Ob pozitivnih aspektih je to spodbudna vez, saj sta človeka dušno zvezana. A zelo moramo paziti, komu damo energijo. Ko smo v odnosu in se odzivamo iz travme, naj par poišče pomoč, saj uničujeta odnos, ker se odzivata neadekvatno realnim situacijam, stvarem dodajata moč, ki je nimajo. Za ta aspekt so značilni premočni odzivi. To je znak prebuditve travme, in če je Venera povezana s Plutonom, se bo ta laže prebujala v odnosu.