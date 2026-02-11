  • Delo d.o.o.
DUHOVNA MODROST

Perunova moč: njegov simbol je strela, ki reže strah

Je staroslovanski bog groma in neba, varuh domačega ognjišča.
S slovanskimi bogovi se povezujemo, ker so naši simboli. FOTO: Kharchenko_irina7/Getty Images
S slovanskimi bogovi se povezujemo, ker so naši simboli. FOTO: Kharchenko_irina7/Getty Images
M. B. Z.
 11. 2. 2026 | 21:34
1:30
A+A-

Perun - staroslovanski bog groma, strele in neba, varuh reda, priseg in domačega ognjišča, stoji pokončno kot hrast: trden, neomajen, zaščitniški, prinaša energijo postavljanja meja in odločnosti. Pomaga nam, kjer omahnemo, ne znamo reči ne, ko nas razžira dvom, se v nas nabira strah. Njegova strela je simbol rezanja vezi, ki nas držijo v starem: v odnosih brez spoštovanja, navadah, ki nas praznijo, v slabih mislih. Kličemo ga, ko potrebujemo zaščito doma – ne le strehe nad glavo, ampak občutek varnosti, da je naš prostor svet. Ko moramo sprejeti odločitev in hočemo zavarovati svoje meje pred tistimi, ki radi prestopajo.

S slovanskimi bogovi se povezujemo, ker so naši simboli. Nosijo jezik zemlje, na kateri stojimo. Perun je pogum, Veles globina, Mokoš skrb in usoda. Povezava s slovanskim izročilom nam da korenine. Ko v sebi prebudimo te arhetipe, se spomnimo, da smo potomci pokrajine, vremena, ognja, vode. In ko se v nas dvigne Perunova energija, ne iščemo prepira, vzpostavimo red, zaščitimo dom in udarimo – ne po drugih, ampak po lastnem strahu.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
