Perunova moč: njegov simbol je strela, ki reže strah

Perun - staroslovanski bog groma, strele in neba, varuh reda, priseg in domačega ognjišča, stoji pokončno kot hrast: trden, neomajen, zaščitniški, prinaša energijo postavljanja meja in odločnosti. Pomaga nam, kjer omahnemo, ne znamo reči ne, ko nas razžira dvom, se v nas nabira strah. Njegova strela je simbol rezanja vezi, ki nas držijo v starem: v odnosih brez spoštovanja, navadah, ki nas praznijo, v slabih mislih. Kličemo ga, ko potrebujemo zaščito doma – ne le strehe nad glavo, ampak občutek varnosti, da je naš prostor svet. Ko moramo sprejeti odločitev in hočemo zavarovati svoje meje pred tistimi, ki radi prestopajo.

S slovanskimi bogovi se povezujemo, ker so naši simboli. Nosijo jezik zemlje, na kateri stojimo. Perun je pogum, Veles globina, Mokoš skrb in usoda. Povezava s slovanskim izročilom nam da korenine. Ko v sebi prebudimo te arhetipe, se spomnimo, da smo potomci pokrajine, vremena, ognja, vode. In ko se v nas dvigne Perunova energija, ne iščemo prepira, vzpostavimo red, zaščitimo dom in udarimo – ne po drugih, ampak po lastnem strahu.