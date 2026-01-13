  • Delo d.o.o.
ASTRO

Pet astroloških znamenj, ki preprosto ne marajo reda: ste med njimi?

Za nekatere je pospravljanje preprosto na dnu seznama prioritet – pod sanjarjenjem, avanturami in velikimi idejami.
Tega preprosto nimajo v krvi. FOTO: Demaerre Getty Images/istockphoto
Tega preprosto nimajo v krvi. FOTO: Demaerre Getty Images/istockphoto
N. P.
 13. 1. 2026 | 22:09
4:15
Medtem ko nekateri ne morejo delovati, če njihova delovna miza ni popolnoma organizirana, se drugi najbolje znajdejo v t. i. »kreativnem neredu«. Astrologija razkriva, da je nagnjenost k organiziranosti ali kaosu globoko zakoreninjena v našem astrološkem znamenju. Za nekatere je pospravljanje preprosto na dnu seznama prioritet – pod sanjarjenjem, avanturami in velikimi idejami.

Strelec

Strelec je večni popotnik in raziskovalec, kar se odraža tudi v njegovem domu. Zakaj bi izgubljal čas z zlaganjem oblačil, ko pa zunaj čaka cel svet? Njegov življenjski prostor pogosto izgleda kot baza med dvema velikima ekspedicijama – kovčki so napol razpakirani, spominki s potovanj razmetani po policah, kup knjig in zemljevidov pa čaka naslednjo avanturo. Njihov nered ni umazanija, temveč zbirka zgodb in izkušenj. Pospravljanje preprosto ni prioriteta, saj je njihov um vedno usmerjen v prihodnost.

Dvojčka

Um Dvojčkov je nenehno v gibanju, kar se odraža tudi v njihovem domu. Začnejo čistiti dnevno sobo, potem pa najdejo zanimivo knjigo in začnejo brati. Sledi sporočilo, nato se osredotočijo na dogovarjanje za kavo, pozabijo pa na sesalnik, ki stoji sredi sobe. Njihova pozornost je razpršena, pospravljanje pa zahteva osredotočenost, ki je ne morejo vzdrževati. Njihov prostor je pogosto poln nedokončanih projektov – platno za slikanje ob opremi za vadbo in tri nedokončane knjige. To ni lenoba, temveč posledica njihove neukrotljive radovednosti. Življenje je prekratko, da bi se ukvarjali z urejanjem stvari po barvah, ko je na voljo toliko novih stvari, ki jih je treba preučiti in preizkusiti.

Ribe

Ribe, sanjači zodiaka, pogosto živijo bolj v svojem svetu domišljije kot v resničnosti, zato pogosto ne opazijo nereda okoli sebe. Njihov kaos je poetičen – oblačila razmetana čez stol so videti kot umetniška instalacija, skodelice kave, pozabljene na mizi, pa tvorijo kompozicijo, ki je razumljiva samo njim. Niso namerno neurejene, njihove misli so preprosto drugje. Njihov dom je zato svetišče in kreativni studio, kjer pravila ne veljajo. Raje bodo preživeli popoldne ob poslušanju glasbe in sanjarjenju, kot da bi se ukvarjali z organizacijo omare, saj je duhovna harmonija zanje veliko pomembnejša od materialne.

FOTO: Kostikova Getty Images
FOTO: Kostikova Getty Images

Oven

Je znak akcije, energije in impulzivnosti. Pospravljanje zanje predstavlja dolgo, dolgočasno in ponavljajoče se opravilo, ki jim krade dragoceni čas, ki bi ga lahko porabili za nekaj bolj vznemirljivega. Njihov moto je »zdaj ali nikoli«. Stvari pogosto pustijo tam, kjer so jih nazadnje uporabljali, saj že hitijo k naslednjemu cilju. Kaos Ovna je dinamičen. To je sled njihove neustavljive energije – športna oprema, vržena v kot, ključi na mizi, jakna na tleh. Ovni delujejo v izbruhih energije, zato bodo morda en dan očistili celoten dom, vendar jih ta zanos kmalu mine. Do naslednje večje čistilne akcije bo njihov prostor spet postal prizorišče kaosa.

Vodnar

Je vizionar, osredotočen na prihodnost, velike ideje in družbene spremembe. V primerjavi s tem se vprašanje, kje so njihove nogavice, zdi popolnoma nepomembno. Mnogi Vodnarji menijo, da je konvencionalna organiziranost nepotreben družbeni konstrukt, ki zaduši svobodo in ustvarjalnost. Zakaj bi sledili pravilom o zlaganju stvari, ko pa lahko delajo na izumu, ki bo spremenil svet? Njihov delovni in življenjski prostor je pogosto poln knjig, tehnologije, zapiskov in prototipov. To ni nered, to je laboratorij idej. Vodnar raje vodi triurno razpravo o filozofiji, kot da bi porabil deset minut za pomivanje posode. Njihov um je v oblakih, nered na tleh pa jih preprosto ne skrbi.

