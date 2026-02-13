Teh pet horoskopskih znamenj sovraži dan zaljubljencev

Valentinovo že desetletja velja za praznik ljubezni, romantičnih gest in simboličnih pozornosti. Medtem ko ga nekateri doživljajo kot priložnost za slavljenje ljubezni, drugi v njem prepoznajo predvsem družbeni ritual, ki jim ni posebej blizu. Astrologija namiguje, da so določena znamenja bolj zadržana do množične romantike in vnaprej določenih pričakovanj.

To je pet znamenj, ki se z valentinovim najpogosteje ne poistovetijo.

Vodnar

Vodnar je izrazito samosvoj. Težko sprejme idejo, da bi moral čustva izražati po vnaprej določenem koledarju. Ljubezen razume kot svobodno izbiro, ne kot obveznost. Namesto klasične večerje ob svečah raje izbere nepričakovano doživetje ali iskren pogovor, ki se zgodi spontano. Njegova romantika je avtentična in neodvisna od tradicije. Ceni izvirnost in presenečenja brez klišejev.

Kozorog

Kozorog je pragmatičen in čustva izraža preudarno. Pretirano poudarjena romantika mu lahko deluje kot nepotrebno pretiravanje. Valentinovo pogosto dojema kot simboličen datum, ki ne spremeni bistva odnosa. Ljubezen dokazuje skozi vse leto z zanesljivostjo, odgovornostjo in konkretnimi dejanji. Najbolj ga nagovori premišljena in uporabna pozornost, ki ima jasno sporočilo.

Devica

Devica prisega na iskrenost. Velike besede in javne izjave ljubezni ji lahko delujejo pretirano. Raje ima subtilne znake naklonjenosti, ki niso namenjeni občinstvu. Zanjo je pomembna vsebina odnosa, ne njegova zunanja podoba.

Strelec

Strelec ceni svobodo in spontanost. Strogo določena pravila praznovanja mu niso blizu. Če je samski, valentinovo zanj nima posebne teže. Če je v razmerju, želi ohraniti občutek lahkotnosti. Navdušijo ga dinamični načrti, izlet ali dogodek, ki prinaša svežino.

Škorpijon

Škorpijon je intenziven in globok. Površinska simbolika ga ne prepriča. Valentinovo mu lahko deluje premalo intimno. Ljubezen razume kot zasebno in močno vez, ki ne potrebuje javnega potrjevanja. Najbolj mu ustreza intimno vzdušje.