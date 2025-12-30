  • Delo d.o.o.
RITUALI

Pet novoletnih ritualov

Ni treba vsega načrtovati, nekatere stvari morajo ostati odprte. Pomembno je, da pustimo prostor tudi za milost in čarobnost.
Postavimo si namere za novo leto, razmislimo, kako bi ga radi preživeli. FOTO: Anneleven/Getty Images
Postavimo si namere za novo leto, razmislimo, kako bi ga radi preživeli. FOTO: Anneleven/Getty Images
M. B. Z.
 30. 12. 2025 | 17:15
2:27
A+A-

Najprej se osvobodite odvečnih stvari in podarite, česar ne potrebujete več. Osvobajanje fizičnega prostora doma prinese občutek lahkotnosti, da lahko vstopite v novo leto. Lahko čistite sobo za sobo ali sledite metodi Marie Kondo, ki vključuje kategorije, kot so oblačila, knjige, papirji in spominki. Ne pozabite niti na digitalni nered. Že 10 minut organiziranja dokumentov in slik na prenosniku na dan naredi velikansko razliko.

Lahko začnete jogijsko, pilates vadbo ali tibetanske vaje, ki vam pomagajo pri notranji preobrazbi. Naj gre za kombinacijo telesnih položajev, meditacije in nadzora dihanja s ciljem prebuditi notranjo energijo in povečati duhovno zavedanje. To je namreč čas za globoko introspekcijo, ki nas poveže z lastnim notranjim mirom in jasnostjo. Z vsakodnevno prakso povečamo zavedanje in duhovno energijo, da ustvarimo jasnost in mir za začetek leta.

Pregled leta je poseben ritual. Pogledamo leto, mesec za mesecem, si zapomnimo najlepše trenutke. Kaj smo doživeli? Kaj nas je očaralo? Česa smo se naučili? Kako smo osebnostno rasli? Zberemo drobne zgodbe v besedah in fotografijah, da ne pozabimo vsega, kar je leto prineslo.

Digitalni detoks je neizogibni del priprav na novo leto. En dan v letu namenimo popolnemu odmiku od tehnologije: nobenih telefonov, prenosnikov, televizije, celo nič branja ali pisanja. Dan je namenjen zgolj prisotnosti in tišini. Čas je za to, da se umirimo, občutimo, kar se skriva v nas, kar bi drugače ostalo prezrto v hrupu vsakdanjika.

In postavimo si namere za novo leto, razmislimo, kako bi ga radi preživeli. Lahko se odločite za mesečno oceno in postavljanje ciljev, kar je bolje kot postavljanje dolgoročnih, ki so pogosto nerealni. Lahko nekaj minut meditirate, da prepoznate, v katero smer želite iti na različnih področjih. A kljub temu si pustite prostor za nepredvidljivo, za magijo in ljubezen, ki bo prišla z novim letom.

