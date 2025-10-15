  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Pet znakov, ki bodo do konca jeseni deležni velike sreče

Vse bo teklo gladko, ljubezen pa bo sijala v polnem razcvetu.
M. Fl.
 15. 10. 2025 | 06:00
3:15
A+A-

Po astroloških napovedih jesen 2025 prinaša tihe, a močne spremembe: priložnosti, ki se ne napovedujejo na glas, ampak se kažejo z občutkom, da vse nekako teče gladko.

Za pet astroloških znamenj bo obdobje, ki nas loči do konca tega letnega časa, prineslo nepričakovano, a zasluženo srečo, zato bodo med najsrečnejšimi.

Strelec

Strelce čaka močan val pozitivnih sprememb: priložnosti za potovanja, širitev poslovnih stikov ali začetek projektov, ki zahtevajo njihovo pobudo.

V ljubezni jih čakajo srečanja, ki bodo spremenila njihov pogled na čustva in prinesla nova spoznanja, zato bodo strelci med najsrečnejšimi znamenji v tem obdobju. Tudi finančno bo rojenim v tem znaku šlo dobro, stiki in dogovori bodo prišli ob pravem času.

Nasvet: zaupajte intuiciji, a delujte premišljeno, prava sreča pride, ko se občutek poveže z načrtom.

Rak

Rake predvsem v odnosih čaka čustvena prenova. Iskreni pogovori in čustvena podpora bodo prinesli občutek varnosti in pripadnosti, zato bodo med najsrečnejšimi v ljubezni.

Na kariernem področju se bo njihov trud končno začel obrestovati, mogoče bodo ponudbe, ki bodo okrepile njihovo samozavest. Finančna stabilnost bo rezultat zanesljivih virov in zaupanja, ki so ga gradili skozi čas.

Nasvet: vlagajte v dom, urejeno okolje in vsakdanje navade,  kjer je red, tam je tudi sreča.

Škorpijon

Za škorpijone jesen po zaslugi intuicije in poguma prinaša pomembne preobrate. Priložnosti bodo v projektih, ki zahtevajo strateško razmišljanje in jasne odločitve.

V ljubezni prihaja večja jasnost: čas je za razjasnitev dvomov ali poglobitev zveze. Finančni uspeh bo posledica odgovornih izbir in podjetniškega duha.

Nasvet: iskrenost do sebe in drugih bo okrepila občutek sreče.

Kozorog

Tudi kozorogi bodo med najsrečnejšimi znamenji. Končno bodo začeli opažati, kako se njihovi dolgoročni načrti uresničujejo.

Uspeh bo prišel s trdim delom: poslovni dosežki, napredovanja in večji ugled bodo postali realnost.

Ljubezenski odnosi bodo prešli v stabilno in zrelo fazo, tisti, ki so prestali preizkušnje, bodo zdaj napredovali. Tudi finančno se bo obrestovalo preudarno načrtovanje.

Nasvet: ne hitite, že sedaj ste na pravi poti, nadaljujte z zbranostjo.

Bik

Za bike bo konec jeseni obdobje majhnih, a pomembnih izboljšav, kar jih uvršča med najsrečnejša znamenja tega obdobja.

Nagrajeni bodo za potrpežljivost in trud. V ljubezni lahko pričakujejo stabilnost, ki temelji na konkretnih dejanjih in skupnih ciljih.

Finančno bo več možnosti za okrepitev proračuna in učinkovito urejanje obveznosti.

Nasvet: ne prezrite malenkosti, prav te prinašajo največ veselja, navaja mondo.rs.

