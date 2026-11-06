Petek 13. zanje ne bo nesrečen: tem znamenjem se obeta denar

Po astroloških napovedih bodo med največjimi srečneži tega meseca levi, strelci, dvojčki in device. Posebej izstopa en, praviloma strašljiv datum: petek, 13. november, ki naj bi bil simbolično ugoden za preizkušanje sreče. Kateri znaki bi jo morali izzvati?

Lev

November bi lahko leve spodbudil, da se opogumijo za nekaj, s čimer že dolgo odlašajo. Pred njimi je obdobje, ko bi jim lahko že povsem naključen dogodek izboljšal razpoloženje, zato naj ne zavračajo vnaprej zanimivih priložnosti. Posebej izstopa 13. november, ki ga astrologi označujejo za enega ugodnejših dni za rojene v tem znaku. Kljub temu naj jih navdušenje ne zanese v nepremišljeno zapravljanje.

FOTO: Gettyimages

Strelec

Strelce novembra čaka obdobje, v katerem bi jim lahko nepričakovane okoliščine prinesle prijetno presenečenje. Če že nekaj časa razmišljajo o nakupu loterijskega listka ali drugih igrah na srečo, lahko srečo preizkusijo za zabavo, vendar brez velikih pričakovanj. Kot posebej zanimiv datum se omenja 13. november, astrološka napoved pa namiguje, da bi lahko bili ugodni tudi drugi dnevi v mesecu. Pomembno je le, da ne tvegajo denarja, ki si ga ne morejo privoščiti izgubiti.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Za dvojčke bi november lahko prinesel nepričakovane preobrate. Njihova prednost bo sposobnost pravočasno prepoznati priložnost, in pripravljenost poskusiti nekaj novega. Astrologi tudi zanje kot dan, ko lahko simbolično preizkusijo srečo, izpostavljajo 13. november. Vendar naj vse skupaj ostane zgolj pri zabavi, brez nepotrebnega finančnega tveganja.

FOTO: Victoria Strelets/Gettyimages

Devica

Device naj bodo pozorne predvsem na prvo polovico novembra, saj bi se jim prav takrat lahko ponudile zanimive priložnosti. Po astrološki napovedi njihovo znamenje spada med tista, ki jim 13. november obeta posebno ugodno energijo. Naj ne spregledajo prijetnih naključij, vendar naj se ne zanašajo izključno na srečo. Če se odločijo za igranje loterije, naj to storijo odgovorno in v okviru vnaprej določenega zneska, piše glossy.