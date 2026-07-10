Planeti in vreme: Sonce simbolizira toploto in suhost, Luna vlago in dež

Vreme ima na nas večji vpliv, kot si včasih priznamo. Sončen dan nas lahko napolni z dobro voljo, dež nas lahko umiri ali obrne vase, veter nas prebudi, sneg v nas prebudi nekaj otroškega in mehkega. Tudi v astrologiji lahko planete povezujemo z vremenskimi pojavi. Sonce in Mars sta povezana s suhim, vročim vremenom, Luna in Neptun z vlago, dežjem in meglo, Merkur z vetrom in oblaki, Venera in Jupiter z jasnejšim, prijetnejšim vremenom, Saturn z mrazom, ledom in snegom, Uran in Pluton pa z nevihtami, napetostjo v ozračju in nenadnimi spremembami vremena.

Zanimivo je opazovati, kako se odzivamo na različne vremenske razmere. Nas dež pomiri ali potlači? Nas veter napolni z energijo ali razdraži? Se ob soncu počutimo močnejše, ob megli počasnejše? Ko začnemo poslušati svoje telo in razpoloženje, hitro ugotovimo, katero vreme nam najbolj ustreza in katero nas najbolj izčrpa.

Astrološko gledano Sonce simbolizira toploto in suhost, Luna vlago in dež, Merkur veter in gibanje zraka, Venera prijetno jasno vreme, Mars sušo in soparo, Jupiter toplino in vedrino, Saturn mraz, led in sneg, Uran nenadne vetrove in nevihte, Neptun meglo ter vlago, Pluton pa gosto, težko in soparno ozračje.