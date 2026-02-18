Pluton in Mars: ta aspekt lahko prinaša nezmožnost za spolnost

Pluton nam kaže, kje smo zunaj ravnotežja, v eni ali drugi skrajnosti, kje bi radi imeli moč nad drugimi oz. smo v moči drugih, kje se srečujemo s svojo temo (sivino). Mars simbolizira možnost obraniti svoj teritorij, možnost preživetja, prodornost za vstopanje v novo, voljo do dela, spolnost v preprosti obliki, kot sprostitev napetosti. Če sta povezana s konjunkcijo ali negativnimi aspekti, bomo iz ravnotežja v zadevah dela, športa, obrambe, spolnosti. V prizadevanjih za preživetje in obrambo gremo tako veliko predaleč. Zveri, če so predolgo lačne, ne lovijo več zdravo, za preživetje, ampak se jim ubijalski nagon poveča in zakoljejo veliko več živali, kot jih pojedo. Povezava tudi v nas privede ta živalski element na plan – nagon preživetja, prodora in obrambe se tako popači, da lahko delujemo destruktivno, napadalno, surovo in grobo.

Aspekt prinaša grobo, surovo spolnost. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Aspekt Mars-Pluton lahko prinaša nezmožnost za spolnost. Lahko pri isti osebi v določenem obdobju deluje kastrirajoče, v drugem ali z drugimi ljudmi zverinsko, napadalno, surovo, intenzivno. V manj nevarnih obdobjih daje človeku voljo do dela, ljubezen do borilnih veščin, zagnanost, neustrašnost, neuničljivost, močno notranjo motivacijo, a v negativnih okoljih, v vojni, je nevarnost, da pride iz nas močna surova uničevalna sila. V spolnosti je to aspekt posilstva, grobosti. Aspekt lahko povezujemo s sadomazohistično spolnostjo in moško istospolno usmerjenostjo, predvsem z analnim seksom. Pri njiju užitek ni vezan na ekstazo (orgazem), ampak moč podrediti si drugega ali biti podrejen. Najti ravnotežje je laže v varnih okoljih. Ko smo ogroženi, bo obrambni mehanizem deloval surovo in uničil vse, ki ga ogrožajo.

Kako živeti s tem aspektom? Graditi moramo občutek varnosti. Z materialno realnostjo, krepitvijo notranjega sonca, da bo manj občutka ogroženosti in premočnih obrambnih odzivov. Nujno je, da smo fizično aktivni – fizični napori, sploh skrajni, sproščajo tovrstno napetost. Zdravo in močno telo nam da občutek, da smo se sposobni obraniti, potem ni toliko premočnih reakcij. Da bi se energija sprostila, se vprašajmo: kje grobo rinem prek meja drugih, ali mi občutek ogroženosti vzbudi silno energijo jeze, ki jo je težko umiriti, sem pri obrambi svojih meja preintenziven, napadalen, sovražen, se da postavljati meje bolj premišljeno, ne s silo in surovostjo, ali uporabljam spolnost za to, da si podrejam druge, da imam moč nad njimi, si dovolim v spolnosti, da ima drugi moč nad menoj, grem pri delu predaleč in nimam zdravega ravnotežja med počitkom in delom, se prehitro počutim ogroženega, ali se ob besu ne znam obvladati.