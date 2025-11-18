Pluton, Saturn in krvava cena ambicij: kaj astrologi vidijo v rojstnih kartah te slavne družine

KENNEDYJEVO PREKLETSTVO

Kennedyjevi so učitelji o vztrajnosti in padcu, o luči in temi, ki morata sobivati. Njihova zgodba uči, da usodi ne moremo ubežati, lahko pa z njo rastemo.

Vprašanje t. i. Kennedyjevega prekletstva je postalo del ameriške mitologije - za mnoge je to primer karmičnega dolga, ki se prenaša iz roda v rod. V središču zgodbe stoji Joseph P. Kennedy, oče 9 otrok in ustanovitelj dinastije. Bil je človek, ki je verjel, da se lahko usoda ukroti z močjo, denarjem in voljo. Njegova ambicioznost je bila brezmejna – sinovi so morali postati predsedniki, hčere dame. A kot učijo stari univerzalni zakoni, ko človek poskuša izsiliti božanski red, sproži verigo karmičnih posledic. Duše, ki se rojevajo v to družino, naj bi imele namen razkritja, očiščenja in ...