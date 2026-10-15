Pluton zaključuje retrogradno gibanje in nekaterim prinaša veliko dobrega

Pluton, ki se bo od 16. oktobra 2026 navidezno znova gibal naprej in tako zaključil večmesečno retrogradno pot, bo prinesel preobrat, ki ga bodo nekatera astrološka znamenja občutila na področju službe, financ, ljubezni in osebne moči. Katera se lahko veselijo prihajajočega obdobja, obljublja glossy.rs.

Vodnar

Za vodnarje bo ta astrološki dogodek še posebej pomemben, saj Pluton potuje prav skozi njihovo znamenje. Njegovo direktno gibanje bo simbolično zaznamovalo prelomnico za tiste, ki so v preteklih mesecih dvomili v svojo identiteto, življenjske cilje, odnose in mesto, ki ga zasedajo v svetu. Na poslovnem področju bodo vodnarji začutili močnejšo potrebo, da se postavijo zase, zaženejo lasten projekt ali zahtevajo položaj, ki bo bolje ustrezal njihovim sposobnostim.

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Ideje, ki so jih dolgo zadrževali zase, bodo, zlasti, če bodo rojeni v tem znaku v njihovo uresničitev pripravljeni vložiti čas in energijo, dobile konkretnejšo obliko. Z vidika denarja se bo največ možnosti za uspeh skrivalo v dolgoročnih odločitvah, spremembi načina zaslužka in prepoznavanju lastne vrednosti. V ljubezni bodo jasneje postavili meje in se odločili, da bodo vztrajali le v odnosih, ki imajo prihodnost. Za vodnarje, ki bodo pripravljeni na spremembe, bo to začetek povsem novega življenjskega poglavja.

Dvojčka

Dvojčki bodo med znaki, ki bodo lahko najbolje izkoristila ugodnejšo plat Plutonovega prehoda skozi vodnarja. Obe znamenji namreč pripadata zračnemu elementu, zato njuno povezavo v astrologiji pogosto povezujejo z idejami, komunikacijo, učenjem in širjenjem obzorij. Gibanje Plutona naprej bo rojene v tem znaku spodbudilo k vrnitvi k načrtom, ki so jih odložili, ali pa k pogumnemu koraku v smeri, ki se jim je nekoč zdela nedosegljiva. Posebej bodo izstopali izobraževanje, potovanja, sodelovanje z osebami iz drugih okolij in projekti, ki bodo zahtevali ustvarjalnost ter izvirno razmišljanje.

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V službi bo poznanstvo, pogovor ali nepričakovana ponudba povod za pomembno spremembo. Dvojčki, ki si bodo želeli začeti nekaj svojega, bodo našli dodatno motivacijo in jasneje opredelili svoje cilje. Na čustvenem področju jim bosta več iskrenosti in pripravljenosti, da izstopijo iz ustaljene rutine, pomagali obnoviti obstoječo zvezo ali spoznati osebo, ki jih bo navdihnila. Največ sreče bodo občutili, ko se bodo pripravljeni učiti, raziskovati in sprejeti priložnost, ki se ne bo skladala z njihovim dosedanjim načrtom.

Tehtnica

Direktno gibanje Plutona skozi vodnarja bo pri tehtnicah simbolično povezano z ljubeznijo, ustvarjalnostjo, osebnim zadovoljstvom in pogumom, da se pokažejo v pravi luči. Tehtnica in vodnar sta zračni znamenji, njuno harmonično astrološko povezavo pa tradicionalno razlagajo kot spodbudo za družabno življenje, ustvarjalne zamisli in nove priložnosti. Rojeni v tem znaku bodo dobili nov zagon. Nekateri se bodo odločili, da se bodo resneje posvetili talentu, ki so ga zanemarjali, začeli projekt, o katerem že dolgo razmišljajo, ali končno naredili spremembo, ki jim bo prinesla več zadovoljstva.

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Ljubezen bo v obdobju direktnega gibanja Plutona za tehtnice pomembna tema. Samske se bodo odprle za nova poznanstva, ki jih bodo pritegnila na globlji ravni, vezane tehtnice bodo premislile, kaj v resnici potrebujejo, da bi se počutile ljubljene in varne. Pomembno bo, da samo zato, da bi se izognile spremembam, ne bodo pristajale na površinske odnose. Na področju denarja in službe bodo največ koristi prinesli ustvarjalnost, osebna pobuda in pripravljenost, da svoje talente spremenijo v nekaj konkretnega. Za tehtnice se bo sreča v tem obdobju skrivala prav v odločitvi, da bodo končno postavile sebe na prvo mesto.