Po 50. postavimo meje, ki jih prej nismo znali

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V določenem obdobju življenja se v nas nekaj spremeni. To se ne zgodi čez noč in ni povezano samo s številko na rojstnodnevni torti. Pogosto gre za počasen notranji premik, ko začnemo drugače gledati na svoj čas, energijo in odnose.
Morda prvič zares začutimo, da ne želimo več ugajati vsem. Da ne želimo več razlagati vsake svoje odločitve. Da ne želimo več ostajati tam, kjer se moramo nenehno dokazovati. Ko smo mlajši, pogosto iščemo potrditev zunaj sebe. Želimo biti sprejeti, uspešni, priljubljeni in koristni. Včasih zaradi tega prevzamemo več odgovornosti, kot jih zmoremo, ali ostajamo v odnosih, ki nas izčrpavajo. Z leti pa se nekaj spremeni: izkušnje nas naučijo, da naš čas ni neskončen. Začnemo bolj ceniti mir, iskrenost in ljudi, ob katerih nam ni treba igrati določene vloge. Postavljanje meja zato ni nujno znak oddaljevanja od drugih. Pogosto je znak boljšega odnosa do sebe. Pomeni, da začnemo razumeti, kaj potrebujemo, česa ne želimo več sprejemati in kje so naše osebne meje.
Ne ker bi bili ljudje slabi, ampak ker se naše poti spremenijo. Takrat se lahko pojavi vprašanje: kdo sem, ko ne živim več samo za druge? To je lahko zahtevno, a hkrati osvobajajoče obdobje. Prvič si dovolimo izbirati bolj zavestno. Manj nas zanima vtis, ki ga puščamo, in bolj občutek, ki ga imamo sami s sabo. Zrelost ni čas, ko izgubimo ljudi. Je čas, ko se naučimo razlikovati med odnosi, ki nas hranijo, in tistimi, ki nas praznijo. Morda prav takrat odkrijemo, da postavljanje meja ne pomeni zapiranja vrat. Pomeni, da jih začnemo odpirati ljudem in stvarem, ki imajo v našem življenju resničen pomen. Morda tako največja sprememba ni v tem, da postanemo bolj odločni do drugih, ampak v tem, da postanemo bolj nežni do sebe.