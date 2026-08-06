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Po avgustu bo za ta štiri astrološka znamenja vse drugače

Letošnji avgust ni mesec, v katerem bi se stvari odvijale počasi.
FOTO: Laylabird/Gettyimages

FOTO: Laylabird/Gettyimages

FOTO: Tom Werner/Gettyimages

FOTO: Tom Werner/Gettyimages

FOTO: Ira T. Nicolai/Gettyimages

FOTO: Ira T. Nicolai/Gettyimages

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

FOTO: Antonio Busiello/Gettyimages

FOTO: Antonio Busiello/Gettyimages

FOTO: Laylabird/Gettyimages
FOTO: Tom Werner/Gettyimages
FOTO: Ira T. Nicolai/Gettyimages
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages
FOTO: Antonio Busiello/Gettyimages
M. Fl.
 6. 8. 2026 | 06:00
3:25
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Po astroloških napovedih so za letošnji avgust značilne spremembe, ki bodo številne spodbudile k zaprtju enega in vstopu v novo življenjsko poglavje. V ospredju bodo pogum, osebna rast in odločitve, ki bodo imele dolgoročne posledice. Med najpomembnejšimi astrološkimi dogodki je izstopal vstop Venere v devico 1. avgusta, kar je poudarilo praktičnost in vsakodnevne navade.

Sončni mrk v levu 12. avgusta bo prinesel močne nove začetke, konjunkcija Merkurja in Jupitra 15. avgusta pa bo odprla vrata pomembnim pogovorom, novim idejam in priložnostim, piše Zadovoljna.hr. Konec meseca bo zaznamoval še lunin mrk v ribah, kar simbolizira zaključke in čustveno osvoboditev vsega, kar nam ne služi več. Čeprav bodo spremembe občutila vsa znamenja, bodo štiri imela občutek, da s prihodom jeseni začenjajo povsem novo življenjsko poglavje.

Lev

Za leve bo to nedvomno eden najpomembnejših mesecev leta. Sončni mrk v njihovem znamenju bo deloval kot nekakšna kozmična ponastavitev, ki jim bo omogočila opuščanje starih vlog, navad in pričakovanj, končno bodo lahko pokazali, kdo v resnici so. Mnogi se bodo odločili za menjavo službe, začeli lasten projekt ali naredili pomemben korak v zasebnem življenju. Konjunkcija Merkurja in Jupitra sredi meseca jim bo vlila dodatno samozavest, po zaslugi katere bodo izrazili tisto, kar že dolgo čutijo, in končno uresničili spremembe, s katerimi so mesece odlagali.

FOTO: Ira T. Nicolai/Gettyimages
FOTO: Ira T. Nicolai/Gettyimages

Devica

Device bodo avgusta spoznale, da je obdobje priprav končano in da je napočil čas za dejanja. Venera v njihovem znamenju jim bo prinesla več samozavesti, privlačnosti in občutek, da znova prevzemajo nadzor nad svojim življenjem. Posebej pomemben bo konec avgusta, ko se bodo številne device po dolgem premisleku odločile za konkretne korake: bodisi za novo službo, selitev, začetek ljubezenske zveze ali konec odnosa, ki jih ne osrečuje več. Lunin mrk v ribah bo dodatno osvetlil partnerske odnose in jim pomagal razjasniti, kaj si želijo v prihodnosti.

FOTO: Tom Werner/Gettyimages
FOTO: Tom Werner/Gettyimages

Tehtnica

Tehtnicam bo avgust prinesel povsem nov pogled na prihodnost. Po mesecih neodločnosti bodo končno začutile, da se stvari postavljajo na svoje mesto. V ospredju bodo prijateljstva, sodelovanja in dolgoročni načrti. Mnogi bodo spoznali ljudi, ki bodo pomembno vplivali na njihovo prihodnost, ali pa se bodo opogumili za projekt, o katerem razmišljajo že dolgo. Proti koncu meseca bosta občutek varnosti in jasnosti vse močnejša.

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages
FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

Vodnar

Vodnarji bodo največje spremembe občutili na področju odnosov. Sončni mrk bo osvetlil področje partnerstev, zato bodo mnogi na novo opredelili svoje ljubezenske, poslovne ali prijateljske vezi. Za nekatere bo to pomenilo začetek resne zveze ali pomembnega poslovnega partnerstva, drugi pa bodo končno zaključili odnose, ki jih že dolgo izčrpavajo. Pogovori sredi meseca bi lahko odločilno vplivali na odločitve, ki bodo zaznamovale preostanek leta. Čeprav pot ne bo povsem lahka, bo konec avgusta prinesel občutek olajšanja in prepričanje, da so izbrali pravo smer.

FOTO: Antonio Busiello/Gettyimages
FOTO: Antonio Busiello/Gettyimages

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