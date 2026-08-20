Po dveh letih »pekla« končno prihaja nagrada: ti dve znamenji vstopata v obdobje obilja

Lunarna vozla sta zamenjala znamenji, s tem pa se po mnenju astrologinje Amy Demure zaključuje težak dveletni cikel za Device in Ribe. Pripadniki teh dveh znamenj so lahko od leta 2024 pogosto dobivali občutek, da jim kljub trudu stvari preprosto ne gredo po načrtih. Zdaj naj bi se energija spremenila, priložnosti pa se bodo začele odpirati precej lažje.

Device končno lahko pustijo za sabo tisto, kar jih je izčrpavalo

Device so bili v zadnjih dveh letih deležni številnih življenjskih lekcij in preobratov. Južni lunin vozel v njihovem znamenju je po astrološki razlagi prinašal občutek zastoja, frustracije in nenehnega soočanja s situacijami, ki so zahtevale spremembe. Marsikatera Devica je lahko dobila občutek, da ne glede na to, kaj naredi, rezultat izostane. Nekateri načrti so bili prestavljeni, posamezni odnosi so šli skozi resne preizkušnje, na poklicnem področju pa je bilo za uspeh potrebno precej več truda, kot so pričakovali.

Toda ta cikel se zdaj zaključuje. Južni lunin vozel je prešel v Leva, Device pa lahko po tej astrološki razlagi končno pustijo za sabo stvari, ki so jih izčrpavale. Pred njimi je obdobje, v katerem naj bi bilo več lahkotnosti, samozavesti in novih priložnosti. Spremembe naj bi se lahko pokazale na različnih področjih življenja – od kariere in financ do ljubezni ter medčloveških odnosov. Pomembno bo predvsem, da se Device ne oklepajo ljudi in situacij, ki so jih v preteklosti zavirale.

Nekateri odnosi, ki so bili nekoč pomembni, lahko zdaj izgubijo svoje mesto v njihovem življenju. Toda prav to naj bi ustvarilo prostor za nekaj veliko boljšega. Če so jih nekateri ljudje v preteklosti jemali za samoumevne, bi jih zdaj lahko gledali, kako napredujejo tudi brez njih. Zato je po tej astrološki napovedi zdaj pravi čas, da Device nehajo dvomiti vase in se odprejo temu, kar prihaja.

Napovedi so pozitivne. FOTO: Unsplash

Po obdobju dvomov za ribe prihaja olajšanje

Za Ribe sta bili zadnji dve leti prav tako posebej zahtevni. Severni lunin vozel v njihovem znamenju je po astrološki razlagi prinesel obdobje velikega osebnega in duhovnega preizpraševanja. Hkrati so lahko Ribe imele občutek, da težko najdejo pravo smer. Mnoge so se počutile, kot da stojijo na mestu. Ko je že kazalo, da se stvari končno premikajo naprej, se je pojavila nova ovira.

To se je lahko odrazilo na karieri, ljubezenskih odnosih in splošnem razpoloženju. Toda vse, kar so Ribe prestale, naj ne bi bilo zaman. To obdobje jih je po razlagi naučilo pomembne lekcije: ni treba vedno loviti tistega, kar si želijo. Včasih je treba narediti korak nazaj, pustiti stvarem, da se odvijajo po naravni poti, in počakati, da tisto, kar jim je namenjeno, samo najde pot do njih.

Zdaj, ko je severni lunin vozel zapustil Ribe, naj bi začutile precejšnje olajšanje. Stvari, za katere so se prej preveč trudile, bi lahko začele prihajati bolj naravno. Spremembe se lahko pokažejo tako na ljubezenskem kot poslovnem področju. Ribe naj bi vstopale v obdobje, v katerem bi lahko privabile nove ljudi, boljše priložnosti in okoliščine, ki bodo bolj ustrezale njihovim potrebam.

Dodaten razlog za olajšanje je tudi Saturn, ki ni več v Ribah. S tem naj bi se končalo še eno obdobje, ki je od pripadnikov tega znamenja zahtevalo veliko resnosti, potrpežljivosti in soočanja z omejitvami. Zdaj je čas, da se Ribe osvobodijo vsega, kar jih je zaviralo. Nekateri ljudje, odnosi in življenjske navade morda nimajo več prostora v njihovi prihodnosti. Toda njihov odhod naj bi ustvaril prostor za nekaj precej boljšega.