Po prerokbi Babe Vange naj bi tri znamenja čakale najtežje življenjske preizkušnje

Že desetletja številni ljudje po svetu iščejo odgovore v prerokbah in mističnih napovedih. Med najbolj znanimi imeni izstopa Baba Vanga, slepa prerokinja iz Bolgarije, ki ji mnogi pripisujejo napovedi svetovnih dogodkov. Rodila se je kot Vangelija Gušterova in je v 20. stoletju zaslovela zaradi svojih domnevnih prerokb o prihodnosti, politiki in usodah posameznikov.

Po pripovedovanjih naj bi verjela tudi, da imajo nekatera astrološka znamenja težjo življenjsko pot in se morajo bolj boriti za srečo kot druga. Po teh razlagah je menila, da tri znamenja pogosto spremljajo izzivi, razočaranja in dolgotrajne življenjske preizkušnje. Znana prerokinja Baba Vanga je menila, da Tehtnice, Kozorogi in Raki pogosto nimajo sreče v življenju in da so zaradi tega obsojeni na trpljenje.

Tehtnica

FOTO: Boris Jovanovic Getty Images

Tehtnice veljajo za inteligentne, diplomatske in miroljubne. Po teh razlagah pa naj bi jim pogosto primanjkovalo sreče. Menila je, da lahko izboljšajo svojo življenjsko pot, če postanejo bolj odločne, bolj premislijo svoje poteze in prevzamejo odgovornost za svoje odločitve.

Rak

FOTO: Antonio_diaz, Getty Images

Raki so pogosto zelo čustveni in lahko hitro zapadejo v pesimizem ali žalost. Tak pogled na svet lahko po teh razlagah odriva tudi bližnje ljudi. Priporočala je več optimizma in bolj pozitiven pogled na življenje, da bi lažje premagovali težave.

Kozorog

FOTO: Guliver/Thinsktock

Kozorogi veljajo za izjemno delavne in vztrajne. Po teh razlagah si lahko včasih sami postavljajo ovire, ki jim otežujejo pot. Kljub temu naj bi imeli veliko notranjo moč, trmo in odločnost, ki jim pomagajo prebroditi najtežje trenutke, poroča informer.rs.