  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Po prerokbi Babe Vange naj bi tri znamenja čakale najtežje življenjske preizkušnje

Preverite, komu naj bi zvezde namenile najmanj sreče.
Baba Vanga FOTO: Arhiv S. N.

Baba Vanga FOTO: Arhiv S. N.

FOTO: Boris Jovanovic Getty Images

FOTO: Boris Jovanovic Getty Images

FOTO: Antonio_diaz, Getty Images

FOTO: Antonio_diaz, Getty Images

FOTO: Guliver/Thinsktock 

FOTO: Guliver/Thinsktock 

Baba Vanga FOTO: Arhiv S. N.
FOTO: Boris Jovanovic Getty Images
FOTO: Antonio_diaz, Getty Images
FOTO: Guliver/Thinsktock 
A. G.
 17. 2. 2026 | 06:00
2:00
A+A-

Že desetletja številni ljudje po svetu iščejo odgovore v prerokbah in mističnih napovedih. Med najbolj znanimi imeni izstopa Baba Vanga, slepa prerokinja iz Bolgarije, ki ji mnogi pripisujejo napovedi svetovnih dogodkov. Rodila se je kot Vangelija Gušterova in je v 20. stoletju zaslovela zaradi svojih domnevnih prerokb o prihodnosti, politiki in usodah posameznikov.

Po pripovedovanjih naj bi verjela tudi, da imajo nekatera astrološka znamenja težjo življenjsko pot in se morajo bolj boriti za srečo kot druga. Po teh razlagah je menila, da tri znamenja pogosto spremljajo izzivi, razočaranja in dolgotrajne življenjske preizkušnje. Znana prerokinja Baba Vanga je menila, da Tehtnice, Kozorogi in Raki pogosto nimajo sreče v življenju in da so zaradi tega obsojeni na trpljenje.

Tehtnica

FOTO: Boris Jovanovic Getty Images
FOTO: Boris Jovanovic Getty Images

Tehtnice veljajo za inteligentne, diplomatske in miroljubne. Po teh razlagah pa naj bi jim pogosto primanjkovalo sreče. Menila je, da lahko izboljšajo svojo življenjsko pot, če postanejo bolj odločne, bolj premislijo svoje poteze in prevzamejo odgovornost za svoje odločitve.

image_alt
Ste med njimi: šest najpogumnejših astroloških znakov

image_alt
Leto konja trem astrološkim znakom odpira vrata do slave in denarja

Rak

FOTO: Antonio_diaz, Getty Images
FOTO: Antonio_diaz, Getty Images

Raki so pogosto zelo čustveni in lahko hitro zapadejo v pesimizem ali žalost. Tak pogled na svet lahko po teh razlagah odriva tudi bližnje ljudi. Priporočala je več optimizma in bolj pozitiven pogled na življenje, da bi lažje premagovali težave.

image_alt
Zvezde odločajo, kakšen dom imamo: device ljubijo minimalizem, škorpijoni kontraste

image_alt
Konec februarja: veliko olajšanje za tri astrološke znake

Kozorog

FOTO: Guliver/Thinsktock 
FOTO: Guliver/Thinsktock 

Kozorogi veljajo za izjemno delavne in vztrajne. Po teh razlagah si lahko včasih sami postavljajo ovire, ki jim otežujejo pot. Kljub temu naj bi imeli veliko notranjo moč, trmo in odločnost, ki jim pomagajo prebroditi najtežje trenutke, poroča informer.rs.

Več iz teme

srečaprihodnostastrologijababa Vanga
ZADNJE NOVICE
06:39
Šport  |  Športni trači
DRUGEGA NI ZNALA

Japonska deskarka po porazu na olimpijskih igrah ponižana in primorana v delo spolne delavke

Japonska deskarka na snegu Melo Imai se je bila po bolečem olimpijskem porazu primorana odločiti za velik življenjski preobrat.
17. 2. 2026 | 06:39
06:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
STOPIL PRED SODNIKA

Policisti v Logatcu ustavili avto in obnemeli! Ne boste verjeli, kam je voznik natrpal otroke

Moldavijec bo moral dve leti prebiti za zapahi, na varnost drugih se je preprosto požvižgal.
17. 2. 2026 | 06:34
06:17
Novice  |  Slovenija
RAZBURJENI OBČANI

Dovolj imajo smradu, krokarjev in podgan

Krajani Rogaške Slatine so hoteli slišati, da širitve deponije ne bo, a so dobili odgovor, da je bilo to sprejeto že pred šestimi leti.
Špela Kuralt17. 2. 2026 | 06:17
06:00
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Pevec tega ansambla pozimi rad pobegne. Razkrivamo kam (Suzy)

Rok Zbičajnik igra več instrumentov in pogosto moderira koncerte. Kot otrok je rad pel in nastopal, zato ne preseneča, da mu je glasba hitro prirasla k srcu. Kljub dolgoletnim izkušnjam ta ostaja njegov hobi, saj ima redno službo, poleg tega se trudi biti predan mož in oče.
17. 2. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Po prerokbi Babe Vange naj bi tri znamenja čakale najtežje življenjske preizkušnje

Preverite, komu naj bi zvezde namenile najmanj sreče.
17. 2. 2026 | 06:00
05:41
Lifestyle  |  Astro
ZNANILCI SPREMEMB

To prinaša sončev kolobarjasti mrk

Mrki so zelo pomembni družbeno ali osebno, v odnosu z natalno karto.
Joy Lotos17. 2. 2026 | 05:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki