ASTRO

Podarimo si čas zase

Mi smo tisti, ki lahko rečemo: dovolj je hitenja brez smisla. Ko si privoščimo oddih, vračamo svojo energijo, notranji mir.
Odločimo se, da bomo zavestno izbrali čas zase. FOTO: Chinnapong/Getty Images
Odločimo se, da bomo zavestno izbrali čas zase. FOTO: Chinnapong/Getty Images
M. B. Z.
 12. 12. 2025 | 19:31
2:13
A+A-

V tej novi, čudni realnosti se nam dnevi pogosto zlivajo med obveznosti, skrbi in občutke, da nenehno nekaj zamujamo. A če se za trenutek ustavimo in se iskreno vprašamo, česa nam resnično manjka, se odgovor skoraj vedno tiho pojavi pred nami: časa zase. Časa, da zadihamo. Časa, da smo mi.

Ko si priznamo, kaj pogrešamo, naredimo prvi korak. Morda hrepenimo po tihem jutru brez hitenja. Po popoldnevu, ko se z bližnjimi resnično slišimo, ne le mimogrede govorimo. Po večeru, ko se posvetimo stvarem, ki nas veselijo – knjigi, sprehodu, ustvarjanju, miru. Vprašajmo se, kaj bi si podarili, če ne bi bilo omejitev. Če ne bi bilo občutka krivde, da moramo vedno nekaj početi, ustvarjati, dokazovati?

V teh praznikih si lahko zadamo poseben, skoraj sveti cilj: odločimo se, da bomo zavestno izbrali čas zase. Ne kot luksuz, ampak kot nujo. Psihologi opozarjajo, da nove navade radi hitro opustimo, še preden nam preidejo v kri. Vsi poznamo tisti občutek: nekaj dni smo zagnani, potem nas vsakdan spet posrka vase. A v naših možganih se ob vsaki novi navadi rojevajo nove poti, nove povezave. Če vztrajamo, počasi preglasijo stare.

Ko se odločimo, da bomo počivali, ne bežimo od življenja, temveč se k njemu vračamo. Ko si privoščimo radost in oddih, ne delamo ničesar narobe – vračamo svojo energijo, moč, svoj notranji mir.

Mi smo tisti, ki lahko rečemo: dovolj je hitenja brez smisla. Podarimo si čas. Za sebe. Za ljudi, ki jih imamo radi. Za male rituale, ki nas tiho sestavljajo nazaj. Zaslužili smo si ga. In zdaj je trenutek, da si to tudi priznamo. 

čas zasehitenjeduhovnost
