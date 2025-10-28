Podpora darme: imamo jo, če nam je uspeh drugih enako pomemben kot lastni

Če ste v stanju darme, to je tisto, kar človek mora početi, da ostane v skladu s samim sabo in s svetom okoli sebe, sledi obilje, če niste, pomanjkanje. Hkrati ni nič bolj naravno kot obilje, omejenost, pomanjkanje, revščina so nenaravni, pravijo guruji in pojasnijo, kako lahko živimo v svoji darmi. Darma nas bo podpirala, če smo se namenili biti srečni in izpolnjeni, če se razdajamo drugim, nam je uspeh drugih enako pomemben kot lastni, delujemo z ljubeznijo, imamo svoje ideale in živimo skladno z njimi, smo miroljubni, navdihujemo sebe in druge, se zanesemo nase, smo pripravljeni poslušati in se učiti, povečujemo svoje možnosti, prevzemamo odgovornost, smo željni novih izkušenj, odprtega duha, se sprejemamo in poznamo svojo vrednost.

Darma pa nas ne podpira, če želimo biti vedno prvi, se vzpenjamo prek drugih, počnemo kar koli nepoštenega, za svoje težave krivimo druge, si obupno želimo obogateti, materialni uspeh postavljamo pred osebno srečo, ne upoštevamo potreb drugih, smo prepričani, da imamo vedno prav, se trudimo nadvladati druge in jih nadzorovati, se ne oziramo na svojo raven stresa, smo brez ljubezni in brezsrčni, nam manjka sočutja, jemljemo več kot dajemo, smo trmasto zadrgnjeni in zaprtega duha.