FENG ŠUJ

Podprimo vsa področja življenja: v različnih delih stanovanja lahko spodbudimo različne stvari

Okrepimo pretok in odpravimo zastoje energije, če si želimo podporo.
Sveča na JV spodbuja služenje denarja, poveča poslovni uspeh in prinese obilje na vsa področja. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images
M. B. Z.
 8. 1. 2026 | 15:15
3:40
A+A-

Po feng šuju je področje kariere na spodnjem srednjem delu tlorisa - tam, kjer vstopamo v stanovanje. Pogosto to pade na predsobo, hodnik ali del dnevnega prostora tik ob vhodu. Tam uporabimo črno ali modro svečo, da pritegnemo novo službo, dobimo povišico ali nov položaj v trenutni službi, ali rešimo vprašanje, povezano s kariero oz. življenjsko potjo. Na severozahod, področje znanja in modrosti, postavimo modro svečo, da pomagamo članom gospodinjstva pri učenju novih stvari (v šoli, službi ali za veselje), pri uspehu v šoli ali za poglabljanje notranje modrosti in duhovnosti. Na vzhod, na področje družine in dediščine, gre zelena sveča za harmonične odnose z razširjeno družino. Pomaga nam, da z družino ustvarimo dediščino, ki se prenaša skozi generacije. Jugovzhod, področje bogastva, opremimo z vijolično ali rdečo svečo. Bogastvo je obilje vseh vrst – ne le finance! Sveča tu spodbuja služenje denarja, poveča poslovni uspeh in prinese obilje na vsa področja.

Področje slave je na jugu, tam prižigamo rdečo, svetlo oranžno ali svetlo rumeno svečo. To področje vodi element ognja, zato so sveče tu še posebno ugodne! Skrbi za ugled in pozornost. Če si želimo priznanje, nam lahko sveča tu pomaga do tega. Področje ljubezni in odnosov je jugozahod. Rožnate sveče tu ustvarijo bolj harmonične odnose z ljudmi, posebno s partnerjem. Pomagajo nam tudi pri privabljanju novega partnerja. Področje otrok in ustvarjalnosti je na zahodu, sveče tu so bela, siva ali kovinski odtenki. To podpira otroke v gospodinjstvu, ustvarjalnost, umetniško izražanje in zaključevanje projektov, pomaga otrokom ali nam pripeljati projekte do konca. Področje potovanj in koristnih ljudi je na severozahodu, sveče tu so bele, sive ali kovinskih odtenkov. Prinesejo nam več pretoka v potovalnih situacijah (tudi pri prevozu), pritegnemo koristne ljudi ali mentorje.

Področje zdravja sredi stanovanja podpremo z rumeno ali rjavo svečo. FOTO: Okrasyuk/Getty Images

Področje zdravja je sredi stanovanja. Podpremo ga z rumeno ali rjavo svečo. Skrbi za zdravje in dobro počutje vseh živih bitij v domu. Sveče tu podpirajo družino pri zdravstvenih izzivih ali povečajo vitalnost in moč vseh. Lahko jih prižigamo tudi v prostorih – v spalnici rožnato ali rdečo. Spalnica je povezana z romantičnim in odnosom do sebe. Če želimo podpreti partnerstvo, uporabljamo sveče v parih. Postavimo jih na jugozahod ali sredino spalnice. Lahko postavimo po eno na vsako nočno omarico in ju prižgemo z namenom ravnovesja in močnejše povezanosti.

Kopalnica je področje zdravja, hkrati predstavlja odtekanje či. Sveče v njej pomagajo uravnotežiti elemente, da energija bolj prosto kroži, namesto da odteka. Povečajo zdravje in dobro počutje. Sveče v kuhinji povečajo zdravje in bogastvo! Ognjena energija v kuhinji predstavlja obilje in srečo, ki ju lahko delimo z drugimi. Miza in domača pisarna sta povezani s kariero. Če želimo več strank, postavimo svečo na severozahod mize ali pisarne. Če želimo povečati finančni uspeh, postavimo svečo na jugovzhod na mizi ali v pisarni, če si prizadevamo za napredovanje, pa na jug.

