Poiščimo svoj življenjski namen in odkrijmo, kaj nas resnično osrečuje

Vsak od nas ima svoje poslanstvo, pravijo duhovni učitelji. To ni nujno velik življenjski dosežek, lahko je talent, sposobnost ali lastnost, s katero prispevamo nekaj dobrega svetu. Ko odkrijemo, kaj nas resnično veseli, in začnemo živeti v skladu s tem, občutimo več zadovoljstva, notranjega miru in izpolnjenosti.

Toda kako prepoznamo svoj pravi namen? Najprej si moramo vzeti čas zase, se umiriti in prisluhniti svojim željam. Pri tem nam lahko pomagajo meditacija, molitev ali preprosto trenutki tišine v naravi. Odgovorov ne izsiljujmo. Raje pomislimo, kdaj se počutimo najbolj žive, kaj radi počnemo in pri katerih dejavnostih izgubimo občutek za čas. Katere naše sposobnosti občudujejo drugi? Kaj bi radi spremenili v svetu, če bi imeli možnost?

Prav naši talenti, zanimanja in stvari, ki nas navdajajo z veseljem, so lahko pomembni namigi. Ko jih prepoznamo, si svoje poslanstvo jasno zapišimo. Razmislimo, kaj že počnemo v tej smeri in katere korake lahko še naredimo. Duhovni učitelji verjamejo, da nas vesolje podpira, ko sledimo svojemu pravemu namenu. Zato si dovolimo sanjati in si predstavljati življenje, kakršnega si želimo. Največje zadovoljstvo prinaša občutek, da delamo nekaj, kar nas osrečuje in hkrati koristi drugim.