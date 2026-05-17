Ta astro znamenja bodo naslednje tedne najbolj neukrotljiva

Že začetek poletja bo za nekatere astrološke znake precej intenziven. Energija bo bolj igriva, pogumna in magnetna, kar pomeni več priložnosti za nove zgodbe, iskrice in nepozabne trenutke.

Oven

Ovni bodo eni prvih, ki bodo v poletje zapluli brez zadržkov. Njihova energija bo direktna, samozavestna in zelo fizična. Hitro bodo prevzemali pobudo in jasno pokazali, kaj želijo. Privlačnost se bo pri njih kazala skozi akcijo, ne skozi besede.

Lev

Levi bodo v tem obdobju v svojem klasičnem elementu. Pozornost okolice jim bo izjemno pomembna, a hkrati jo bodo tudi z lahkoto dobivali. Njihov šarm, toplina in samozavest bodo ustvarjali občutek magnetne privlačnosti, kjer se bodo ljudje preprosto želeli približati.

Škorpijon

Škorpijoni bodo poskrbeli za tisto bolj intenzivno, skoraj hipnotično energijo. Pri njih nič ne ostane površinsko, tudi začetni flirt se lahko hitro spremeni v globoko čustveno dinamiko, ki pusti močan vtis. Njihova privlačnost bo tiha, a zelo močna.

Dvojčka

Dvojčki bodo poletje začeli igrivo in sproščeno. Njihova komunikacija bo ključ do vsega. S šarmom, humorjem in lahkotnostjo bodo hitro ustvarjali povezave, ki se lahko začnejo kot nedolžen pogovor, a hitro razvijejo v nekaj bolj iskrivega.

Tehtnica

Tehtnice pa bodo s svojo elegantno in romantično energijo zaokrožile popolno poletno vzdušje. Njihova sposobnost, da začutijo pravo ravnovesje med flirtom in čustvi, bo poskrbela za veliko vroče pozornosti in prijetnih poletnih trenutkov.