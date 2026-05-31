Polna luna prinaša denar za štiri znamenja, eno pa bo uspešno v igrah na srečo

Jutrišnji polni luni v Strelcu bo sledilo obdobje zanimivih astroloških vplivov, zaradi katerih bodo nekatera znamenja lažje prišla do denarja ali novih finančnih priložnosti. Astrologi menijo, da položaj planetov v začetku junija posebej podpira določena znamenja zodiaka.

Uran, Merkur in Sonce se nahajajo v znamenju Dvojčkov, zato ljudje hitreje sprejemajo odločitve, pogosteje sklepajo nove dogovore in tudi lažje zapravljajo denar. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da se je treba izogibati nepremišljenim finančnim potezam in vlaganjem, ki ne prinašajo dolgoročnih koristi.

Največ možnosti za finančni uspeh naj bi v prihodnjih sedmih dneh imeli Raki, Dvojčki, Škorpijoni in Device.

Rak

FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto

Venera in Jupiter v vašem znamenju kažeta, da ste v tem obdobju pravi magnet za denar, darila in različne ugodnosti. Finančna stabilnost se krepi, možni so tudi nepričakovani prihodki ali prijetna presenečenja s strani bližnjih. Če načrtujete večji nakup ali pomembno finančno odločitev, vam bodo okoliščine precej naklonjene.

Dvojčka

FOTO: Eonaya Getty Images/istockphoto

Poudarjeno znamenje Raka vam prinaša odlične možnosti za zaslužek. Posebej uspešni boste lahko pri zasebnih projektih, podjetništvu ali dodatnih dejavnostih. Posli, ki so v zadnjih tednih stagnirali, bi lahko zdaj doživeli pravi razcvet. Priložnosti se bodo pojavljale predvsem prek komunikacije in novih poznanstev.

Škorpijon

FOTO: Aaronamat Getty Images/istockphoto

Venera in Jupiter v Raku vam lahko prineseta večji bonus, nagrado ali zaslužek iz tujine. Obstaja tudi možnost, da prejmete zanimivo poslovno ponudbo iz drugega mesta ali celo iz tujine. Obdobje je ugodno za širjenje poslovnih stikov in sklepanje novih sodelovanj.

Devica

FOTO: Prostock-studio Getty Images/istockphoto

Prijatelji ali znanci vam lahko pomagajo do službe, ki ste si jo dolgo želeli. Nekdo iz vašega kroga poznanstev bi vam lahko odprl vrata do pomembne karierne priložnosti. Ta pomoč bo za vas zelo dragocena in bi lahko pomembno vplivala na vašo prihodnost.

Znamenje, ki naj poskusi igre na srečo

FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

Astrologi menijo, da imajo največ priložnosti v igrah na srečo trenutno Ribe. Čeprav uspeh ni zagotovljen, naj bi bilo to znamenje v obdobju povečane intuicije in ugodnih naključij, poroča Informer.rs.