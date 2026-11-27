Hamsa je starodavni simbol zaščite v obliki odprte dlani. Ime izhaja iz arabske besede za pet, kolikor imamo prstov na roki. Pogosto jo spremlja podoba očesa, ki nas varuje pred uroki, zavistjo in negativnimi vplivi. Nosimo jo kot amulet ali uporabljamo kot zaščitni simbol v domu.

Drevo življenja predstavlja rojstvo, smrt, ponovno rojstvo in nenehno obnavljanje narave. Njegove korenine segajo v zemljo, veje proti nebu. Tako ponazarja povezanost materialnega in duhovnega sveta. V njem prepoznamo tudi štiri elemente: zemljo, vodo, ogenj in zrak. Spominja nas, da smo del večje celote. Ankh, egipčanski križ z zanko na vrhu, simbolizira življenje in nesmrtnost. V starem Egiptu so ga povezovali z božanstvi in življenjsko močjo. Danes ga uporabljamo kot amulet za srečo, zaščito in duhovno povezanost. Predstavlja tudi prehod med zemeljskim življenjem in onstranstvom.

Horovo oko je eden najbolj prepoznavnih egipčanskih simbolov. Povezujemo ga z zaščito, zdravljenjem in obnovo. V preteklosti so ga uporabljali za varovanje faraonov, mornarji so ga upodabljali na plovilih. Simbolizira budnost in sposobnost, da prepoznamo nevarnost. Lotos raste iz blatne vode, vendar se nad gladino razcveti v čudovit cvet. Lotosov cvet zato predstavlja duhovno rast, čistost in preobrazbo. V budizmu nas spominja, da se lahko tudi iz težkih življenjskih okoliščin razvijemo in dosežemo notranji mir. Njegovi cvetni listi simbolizirajo nenavezanost.

Kolo dharme nas spominja na pot osvobajanja od trpljenja in doseganja nirvane. FOTO: Pascal Deloche/Getty Images

Simbol jin in jang predstavlja dve dopolnjujoči se sili. Svetloba in tema, dejavnost in mirovanje, toplota in hlad niso ločeni svetovi, temveč deli iste celote. Majhna pika nasprotne barve v vsaki polovici kaže, da vsaka sila vsebuje zametek druge. Ravnovesje najdemo v njunem nenehnem prepletanju. Pentakel je peterokraka zvezda, pogosto obdana s krogom. Čeprav ga napačno povezujemo izključno z zlom, v sodobnih poganskih tradicijah predstavlja zaščito in povezanost elementov. Štiri krake povezujemo z zemljo, vodo, ognjem in zrakom, petega pa z duhom. Spominja nas na ravnovesje med telesnim in duhovnim. Kaducej prikazuje palico z dvema prepletenima kačama in krili. Povezan je z Merkurjem, glasnikom bogov, simbolizira komunikacijo in povezovanje nasprotij. Kači predstavljata tudi žensko in moško energijo ter njuno združevanje. Kolo dharme je budistični simbol. Njegovih osem naper predstavlja osem členov plemenite osemčlene poti, ki vključuje pravilno razumevanje, govor, ravnanje in druge vidike duhovne prakse. Spominja nas na pot osvobajanja od trpljenja in doseganja nirvane. Roža življenja je geometrijski vzorec prekrivajočih se krogov, ki oblikujejo cvetličnemu motivu podobno celoto. V sveti geometriji simbolizira harmonijo, povezanost in red stvarstva. V ponavljajočih se oblikah prepoznavamo enotnost narave in zamisel, da vse življenje izhaja iz skupnega izvora.