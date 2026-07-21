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Pomen Lune v šesti hiši rojstne karte

Čustva usmerimo v delo, ki postane način soočanja s stresom ali težkimi občutki. Ker želimo vse opraviti brez napak, si lahko naložimo preveč obveznosti.
Šesta hiša je povezana z znamenjem device in govori o vsakdanjem življenju, delu, navadah, odgovornosti in zdravju. FOTO: Daniel Eskridge/Getty Images
Šesta hiša je povezana z znamenjem device in govori o vsakdanjem življenju, delu, navadah, odgovornosti in zdravju. FOTO: Daniel Eskridge/Getty Images
M. B. Z.
 21. 7. 2026 | 15:15
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Takšna postavitev kaže prizemljeno osebo, ki občutek varnosti najde v urejenem življenju, jasni rutini in razumnem pristopu k vsakodnevnim izzivom. Pogosto gre za ljudi, ki delo jemljejo zelo resno in lahko hitro postanejo deloholiki.

Luna je eno najpomembnejših nebesnih teles. Razkriva naš čustveni svet, instinktivne odzive, potrebe in način, kako doživljamo varnost. Predstavlja nego in skrb, osnovne potrebe, mater oz. ženski princip, intuicijo, čustva, spomin, podzavest. V rojstni karti področje, kjer stoji, pogosto doživlja obdobja nihanja in sprememb. Hiša, v kateri je Luna, pokaže, kje iščemo čustveno varnost in katere dejavnosti nas pomirjajo. Znamenje razkriva, kako doživljamo čustva, se odzivamo na dogodke ter kako želimo biti ljubljeni in sprejeti. Šesta hiša je povezana z znamenjem device in govori o vsakdanjem življenju, delu, navadah, odgovornosti in zdravju. Nanaša se na službo in vsakodnevne delovne obveznosti, ne na kariero ali družbeni ugled. To je hiša služenja, koristnosti in občutka, da smo s svojim delom pomembni za druge.

Ljudje z izrazito 6. hišo so zelo vestni. Zadovoljstvo najdejo v tem, da naloge opravijo kakovostno in pravočasno. Delo jim ni le način zaslužka, temveč tudi vir osebnega zadovoljstva. Ker 6. hiša vlada tudi zdravju, telo hitro pokaže, kadar nismo zadovoljni z vsakdanom. Dolgotrajen stres ali nezadovoljstvo pri delu se lahko odrazita na fizičnem počutju.

Luna v 6. hiši usmerja naš čustveni svet v praktične stvari. Red, rutina in občutek, da imamo življenje pod nadzorom, nam dajejo notranji mir. Pogosto smo med ljudmi, ki imajo obveznosti opravljene pravočasno, radi načrtujemo dneve in nas kaos precej utrudi.

Ker je 6. hiša povezana z zdravjem, Luna tu opozarja na vpliv čustev na telo. FOTO: Jordan Lye/Getty Images
Ker je 6. hiša povezana z zdravjem, Luna tu opozarja na vpliv čustev na telo. FOTO: Jordan Lye/Getty Images

Čustva pogosto usmerimo v delo, zato nam to postane način soočanja s stresom ali težkimi občutki. Ko smo zaposleni in koristni, se počutimo bolje. Cenimo učinkovitost, odgovornost in organiziranost.

Radi pomagamo drugim in veliko energije vlagamo v izboljševanje sebe ter svojega okolja. Marsikdo s to postavitvijo se dobro znajde kot samostojni podjetnik, saj mu bolj ustreza stik s strankami kot delo pod strogim nadzorom nadrejenih.

Ker je 6. hiša povezana z zdravjem, Luna tu opozarja na vpliv čustev na telo. Stres, pretirana odgovornost ali nezadovoljstvo pri delu se lahko hitro pokažejo kot telesne težave. Dobra novica je, da so težave pogosto psihosomatske. Ko zmanjšamo stres, poskrbimo za počitek in uredimo vsakdan, se izboljša počutje.

Ta položaj pogosto najdemo pri ljudeh, ki delajo v zdravstvu, negi ali poklicih, v katerih pomagajo drugim. Izziv Lune v 6. hiši je težnja k popolnosti. Ker želimo vse opraviti brez napak, si lahko naložimo preveč obveznosti in smo do sebe pretirano kritični. Zato sprejmimo, da popolnost ne obstaja. Rutina nam koristi, a Luna prinaša tudi spremenljivost. Pri nekaterih se to kaže tudi kot pogostejša menjava službe ali delovnega okolja, saj ves čas iščejo prostor, kjer bi se počutili resnično koristne in zadovoljne.

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