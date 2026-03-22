Pomlad je čas, ko spustimo staro

Ko pride pomlad, se ne prebuja le narava. Nekaj se premakne tudi v nas.​ Jay Shetty, nekdanji menih in eden najbolj prepoznavnih sodobnih govorcev o osebni rasti, poudarja preprosto, a močno načelo: ne moremo sprejeti novega, če se še vedno oklepamo starega.

Pomlad je idealen čas, da to misel vzamemo zares. Kolikokrat vztrajamo v odnosih, ki so izgubili toplino? Premlevamo stare zamere in zgodbe? Nosimo jih s sabo kot težak plašč – in potem se čudimo, da ne moremo zadihati.

Energija ne teče, če je prostor zapolnjen. Če držimo staro bolečino, staro jezo ali stare navezanosti, si ne puščamo prostora za novo izkušnjo. In pomlad nas nežno, a vztrajno vabi, da to počistimo.

A spuščanje ni enostavno. Ne gre le za odločitev, ampak proces. Včasih pomeni priznati, da nekaj ne deluje več. Drugič odpustiti – drugim ali sebi. Tretjič sprejeti, da smo se spremenili.​ Shetty pogosto govori tudi o tem, da rast ni vedno prijetna. Da nas lahko boli, ker zapuščamo znano. A brez tega koraka ostanemo ujeti v krogu, ki se ponavlja.

Toda ne gre le za to, kaj bomo začeli. Gre za to, kaj bomo pustili za sabo. Morda se poslovimo od odnosa, ki nas ne podpira več. Prekinemo navade, ki nas izčrpavajo. Spustimo predstavo o sebi, ki nam ne ustreza več. Ko to naredimo, se nekaj odpre. Laže zadihamo. Prostor, ki je bil prej zapolnjen, postane prazen – in prav v tej praznini se lahko rodi nekaj novega.