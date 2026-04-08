Pomlad kot nov začetek

Po pomladnem enakonočju, ko se začne nov zodiakalni krog, je veliko bolj smiselno razmišljati o novih ciljih kot januarja. Gre za zavestno odločitev, kaj želi človek v prihodnjih mesecih krepiti, uresničiti in živeti. Toda namera naj ne bo le nekaj, kar izrečemo, ampak tudi zares utelesimo. Tako ne gre za prazno željo, ampak odločitev, podprto z dejanji.

Pomlad je še posebno primerna za rituale, saj jo povezuje z novimi začetki. V duhovnem pogledu je to letni čas, ki podpira rast, prebujanje in premik naprej. Zato si izberimo namero, se umirimo, prizemljimo in jo nato jasno izgovorimo na glas v sedanjiku, npr.: Moje telo in moj um sta zdrava in polna pozitivne energije. Stopam na novo in vznemirljivo poklicno pot. Namero zapišemo na list papirja, si čim bolj živo predstavljamo, kako se uresničuje, nato papir sežgemo in s tem simbolično namero prepustimo svetu. Ko sadimo semena v zemljo, lahko vsakemu pripišemo namero. Tako ne negujemo le rastline, ampak tudi del sebe, za katerega si želimo, da bi v prihodnjih mesecih zrasel.