NOVI ZAČETKI

Pomlad ni le letni čas, je stanje duha

Dovolimo si čutiti strast do življenja.
Jarilo nas uči, da po vsaki temi pride svetloba. FOTO: Nd3000/Getty Images
Jarilo nas uči, da po vsaki temi pride svetloba. FOTO: Nd3000/Getty Images
M. B. Z.
 4. 3. 2026 | 13:44
1:23
Ko smo izčrpani, brez volje in iskre v očeh, se zdi, kot da je v nas dolga zima. A prav takrat je čas, da prikličemo Jarila - slovanskega boga pomladi, rodovitnosti in neustavljive življenjske sile. Jarilo ne prebuja le narave, prebuja tudi nas. V njegovi energiji čutimo zagon, libido, ustvarjalnost. To je tisti trenutek, ko si upamo stopiti naprej, ko si dovolimo želeti in ustvarjati. Ko se povežemo z Jarilom, v sebi zanetimo ogenj rasti. Kako? Najprej tako, da prisluhnemo telesu. Gremo v naravo. Stopimo bosi na zemljo. Zavestno dihamo. Predstavljamo si, kako se skozi nas dviga zelena, sveža moč pomladi. Jarilo nas uči, da po vsaki temi pride svetloba. Da po vsakem padcu znova vstanemo. V slovanski tradiciji je simbol mladeniča na belem konju, prinašalca novega ciklusa. Tudi mi lahko zajahamo ta val prebujenja. Ko si dovolimo čutiti strast do življenja, ko negujemo svoje ideje in odnose, postanemo rodovitna zemlja.

14:52
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:52
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Nevarnost je vedno bližje: zdaj je raketo iz Irana prestregla že Turčija

Turčija je po incidentu posvarila Teheran pred kakršnimi koli koraki, ki bi lahko vodili v stopnjevanje vojne.
4. 3. 2026 | 14:47
Novice  |  Slovenija
BORZNA RAKETA

Vzajemna: Če ste dobili za 100 evrov delnic, ste jih lahko danes prodali za astronomskih 2000 evrov

Ste v procesu preoblikovanja dobili delnice Vzajemne? Danes so šle na borzo in poletele v nebo, lahko bi mastno zaslužili, celo 20-kratnik cene! A večina tega ni izkoristila. Ob koncu trgovanja se je cena spustila na 6 evrov, kar je še vedno 600 % več kot zjutraj.
4. 3. 2026 | 14:44
ODPRTA KUHINJA

Družinska zgodba z Goriškega: arašide gojijo že tri generacije

Domovina arašidov je Južna Amerika, uspevajo pa tudi pri nas; na Goriškem jih gojijo že od druge svetovne vojne.
Alenka Kociper4. 3. 2026 | 14:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZASTRUPITEV Z ALKOHOLOM

Tragična smrt: 25-letnico silil, da zaužitje 32 kozarcev tekile

Tožilstvo mu očita, da je žensko v približno 90 minutah pripravil do zaužitja velike tekočine tekile, nato pa jo odpeljal v hotel; obtoženi obtožbe zavrača.
Kaja Grozina4. 3. 2026 | 14:28
Novice  |  Svet
TOŽBA

Igralka zahteva milijon evrov odškodnine, to ji je zakuhala albanska vlada

Igralka po poročanju DW toži več strani, med drugim Ramo in zasebno podjetje, ki je sodelovalo pri izdelavi avatarja.
4. 3. 2026 | 14:13

Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
