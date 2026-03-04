Pomlad ni le letni čas, je stanje duha

Ko smo izčrpani, brez volje in iskre v očeh, se zdi, kot da je v nas dolga zima. A prav takrat je čas, da prikličemo Jarila - slovanskega boga pomladi, rodovitnosti in neustavljive življenjske sile. Jarilo ne prebuja le narave, prebuja tudi nas. V njegovi energiji čutimo zagon, libido, ustvarjalnost. To je tisti trenutek, ko si upamo stopiti naprej, ko si dovolimo želeti in ustvarjati. Ko se povežemo z Jarilom, v sebi zanetimo ogenj rasti. Kako? Najprej tako, da prisluhnemo telesu. Gremo v naravo. Stopimo bosi na zemljo. Zavestno dihamo. Predstavljamo si, kako se skozi nas dviga zelena, sveža moč pomladi. Jarilo nas uči, da po vsaki temi pride svetloba. Da po vsakem padcu znova vstanemo. V slovanski tradiciji je simbol mladeniča na belem konju, prinašalca novega ciklusa. Tudi mi lahko zajahamo ta val prebujenja. Ko si dovolimo čutiti strast do življenja, ko negujemo svoje ideje in odnose, postanemo rodovitna zemlja.