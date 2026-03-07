Pomladni horoskop: Katera roža je povezana z vašim znamenjem?

Ognjena znamenja - Oven, Lev, Strelec

Znana so po energiji, strasti in optimizmu, zato jih astrologi povezujejo z izrazitimi in živahnimi cvetovi. Oven je pogosto povezan s kovačnikom ali tulipanom, saj gre za cvetove, ki zacvetijo med prvimi spomladi in simbolizirajo pogum ter nove začetke. Za leva je značilna sončnica – velika, svetla in opazna, tako kot je tudi to znamenje pogosto v središču pozornosti. Strelec pa naj bi bil povezan z nageljnom, cvetom, ki simbolizira vitalnost, svobodo in veselje do življenja.

Zemeljska znamenja - Bik, Devica, Kozorog

Ta znamenja slovijo po stabilnosti, praktičnosti in povezanosti z naravo, zato jih astrologi povezujejo z nežnimi, a trpežnimi cvetlicami. Bik, ki slovi po ljubezni do lepote in udobja, je povezan z makom ali šmarnico, nežnima cvetlicama, ki simbolizirata romantiko in čutnost. Devica, znana po svoji natančnosti in občutku za red, je povezana z ranunkulo ali krizantemo, cvetlicama, ki predstavljata skromno eleganco in urejenost. Kozorog pa ima za astro rožo pogosto mačeho, trpežno rastlino, ki lahko uspeva tudi v hladnejših razmerah.

Zračna znamenja - Dvojčka, Tehtnica, Vodnar

Povezujemo jih z radovednostjo, komunikacijo in estetskim občutkom. Za dvojčka astrologi pogosto izpostavljajo sivko, saj njena sveža aroma in vsestranskost odražata njihovo živahno in komunikativno naravo. Romantična tehtnica je pogosto povezana z vrtnico ali hortenzijo, cvetovi, ki simbolizirajo ravnovesje, harmonijo in lepoto. Vodnar, ki rad izstopa iz množice, pa je pogosto povezan z orhidejo – eksotično in nekoliko skrivnostno rožo.

Vodna znamenja - Rak, Škorpijon, Ribi

Najbolj čustvena in intuitivna znamenja, zato jih astrologi pogosto povezujejo z nežnimi ali simbolno globokimi cvetovi. Raka simbolizira bela vrtnica, ki predstavlja nežnost, družinsko toplino in zaščitniško energijo. Za skrivnostnega škorpijona astrologi pogosto omenjajo geranijo ali hibiskus, cvetova, ki simbolizirata intenzivnost in strast. Ribe, ki veljajo za sanjavo in intuitivno znamenje, pa simbolizira vodna lilija ali lotos, cvet, ki predstavlja duhovnost, notranji mir in harmonijo.