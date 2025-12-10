  • Delo d.o.o.
ASTRO

Pomoč pri psihičnih stanjih

Številčni niz izgovarjamo v sebi ali v mislih. Tak trening omogoča, da se dogodki preoblikujejo v želeno obliko.
Proti agresiji, zadajanju fizične ali psihične bolečine ali uničenju drugega človeka ali skupine lahko uporabimo niz 528471 228911. FOTO: Ryzhi/Getty Images
Proti agresiji, zadajanju fizične ali psihične bolečine ali uničenju drugega človeka ali skupine lahko uporabimo niz 528471 228911. FOTO: Ryzhi/Getty Images
M. B. Z.
 10. 12. 2025 | 07:31
3:06
Pri Grabojevi metodi s pomočjo številčnih nizov zagotovimo možnost za standardizacijo dogodkov v procesu človeškega večnega razvoja. Če nekaj pomeni odstopanje od normalnega stanja, se s posredovanjem številčnega niza doseže norma, ki organizira večni razvoj.

Številčni niz, ki je za izrazom ali pojmom, se lahko bere, izgovarja v sebi ali v mislih, poje na način, da zvok speva zaznavamo na določeni razdalji od svojega fizičnega telesa. Melodija je lahko kakršna koli ali samo vemo, da se petje odvija, čeprav ne opažamo nobene konkretne melodije. Pri tem je treba imeti v mislih, da se lahko metode uporabljajo za namene ozdravitve in odrešitve, če si poleg njih predstavljate sebe ali človeka, ki ga je treba ozdraviti ali rešiti. Zamislimo si lahko tudi, kako se pomlajujemo. Sposobni moramo biti opazovati podatke in brez napora fiksirati misel o novem stanju. Številke lahko beremo v mislih – s takim ozaveščanjem številčni niz z našim dojemanjem ureja čas našega dejstva v percepciji realnosti. Takšen trening pridobivanja številk iz misli omogoča, da se dogodki preoblikujejo v želeno obliko.

Človek lahko z izpostavljanjem številčnim koncentracijam s svojo voljo menja svet v smeri večnega razvoja z odkrivanjem svojega prvobitnega večnega bistva, katerega sposobnost je zgraditi večno telo. Proti agresiji – individualni ali kolektivni, zadajanju fizične ali psihične bolečine ali uničenju drugega človeka ali skupine lahko uporabimo niz 528471 228911, pri verbalnem nasilju in grožnjah 978316918 71. Niz za altruizem, nesebičnost, nekoristoljublje je 498717319887. Pri apatiji, stanju čustvene pasivnosti, ravnodušnosti kot posledici dolgotrajne psihične stiske uporabimo 938 781 411 8779801. Proti bojazni pomaga 891 091 4918808, proti jecljanju 898071 318 42, proti strahu 498317 918, proti lažem 319 814 71978. Pri depresiji, obupu si lahko pomagamo z nizom 519514 319891, proti pozabljanju z 428 612 788910. Zavist blažimo z 489714318 591, vero pa krepimo z nizom 598 888 998 617 – 1.

