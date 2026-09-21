Ponavljajoče se številke niso nujno naključje. A razlog vas lahko preseneti

Morda pogosto pogledamo na uro ob 11.11, 22.22 ali opazimo isto zaporedje števil na računih, registrskih tablicah in drugih mestih. V numerologiji takšnim ponovitvam pripisujejo poseben pomen. Nekateri jih razumejo kot znake usmeritve, potrditve ali opozorila. Pomembno je, da se zavedamo tudi psihološke plati. Ko nečemu pripišemo pomen, to začnemo hitreje opažati. Naš um je namreč zelo dober pri iskanju vzorcev, zato lahko določene številke zaznavamo pogosteje, če smo nanje že pozorni.

To ne pomeni, da moramo simbolni pomen zavreči. Lahko ga uporabimo kot trenutek za razmislek. Namesto da se vprašamo, kaj nam številka napoveduje, se lahko vprašamo, kaj smo razmišljali ali čutili v trenutku, ko smo jo opazili.

Tako postane ponavljajoče se število predvsem opomnik, da za trenutek preverimo, kje smo in kam želimo naprej.