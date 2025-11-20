Posamezniki z močno enajsto hišo pogosto živijo v osami

Enajsta, vodnarjeva, sledeča in fiksna hiša leži nasproti pete, s katero se dopolnjuje. Če peta hiša kaže na individualno ustvarjalnost, enajsta skupno, tisti del, ki ga lahko uresničimo skozi druge ljudi ali z njihovo pomočjo. Lahko je tudi ustvarjalnost, ki je še nismo dosegli, v tem primeru je to tudi hiša upov, ciljev in želja.

Prijatelji in ljudje, s katerimi imamo platonska razmerja, spadajo v to hišo, tako kot člani skupine ali kluba. Šteje tudi obisk predvajanja filma ali dogodka, pri čemer imajo vsi soudeleženci iste namene in interese. Sem sodijo tudi občasna poznanstva društva in zveze, mreženje. Ta hiša vlada tudi humanitarnim zadevam, ki prispevajo k izboljšanju socialnega statusa, da popravimo nepravičnost.

Skrbi, da se uresničijo želje in upanje. Opisuje pogoje uspeha države, naroda, sposobnost soočanja s potrebami in pričakovanji trenutnega razvoja družbe. Tu so nosilci obrtnih in stanovskih interesov, ideološke skupnosti, vzdrževanje stikov v širšemu smislu, možnost najdbe pokroviteljev, sponzorjev, svetovalcev ali zgrešena poznanstva zaradi sumljivih oseb, družb ali organizacije. V tej hiši najdemo namen prijateljstva, nepotizem, zveze in poznanstva.

Z enajsto hišo so povezane naše želje. FOTO: Brizmaker/Getty Images

V partnerskem horoskopu je to hiša prijateljstva, posebno pri partnerjih, ki se ljubita, je poudarjena hiša dober znak, da postaneta tudi dobra prijatelja, se zanimata za iste stvari ter imata veliko skupnega. Pri poslovnih partnerjih poudarjena hiša pomeni, da sta poleg poslovnih odnosov tudi prijatelja. Kaže tudi skupne ideale. V političnem horoskopu kaže institucije vlade, zunanjo politiko, zakonodajno oblast, prijateljske države, dolgoročno upanje, želje, ambicije in ideale, v horarni karti želje in upanje, prijatelje in kolege, dobrodelne organizacije, družabne aktivnosti, letala in letalske družbe, parlament, demokracijo, volitve, moderno tehniko (elektroniko itd.) eksperimente, prihodnost.

Enajsta hiša govori o prijateljih, znancih, sodelovanju s skupinami in organizacijami ter naši originalnosti. Opisuje naše prijatelje in znance ter vse odnose, ki niso ljubezenske narave. To je hiša ljubezni, ki jo prejmemo od drugih. Predstavlja naše upe, želje in kaže naše cilje. Opisuje partnerjeve otroke ter okoliščine, ki se pojavijo nenadno ali nanje nimamo nobenega vpliva. Govori o tem, komu ali čemu pripadamo.

Opisuje človekoljubje, humanitarno delovanje, delovanje v okviru skupin, organizacij. V njej je opisano vse napredno in 'pred časom', zato v njej proučujemo znanost, novo tehnologijo, računalnike, letala, genialnost, nenadne prebliske, nova odkritja. Sem spada zanimanje za astrologijo. Je hiša, povezana z revolucijami, upori, preobrati. Posamezniki z močno enajsto hišo pogosto živijo v osami, saj težko živijo v tradicionalnem okolju in se počutijo nerazumljene s strani manj naprednih ljudi.