Poseben položaj planetov prinaša zlato leto za pet astroloških znakov

Konec prejšnjega meseca je Jupiter vstopil v znamenje leva in bo v njem ostal do konca julija 2027. Po astroloških napovedih se je s tem položajem planetov za pet astroloških znamenj začelo eno najbolj uspešnih obdobij zadnjih let, ki prinaša veliko priložnosti za finančni uspeh, napredovanje in uresničitev dolgo zastavljenih ciljev. Po mnenju astrologov ta tranzit prinaša velike spremembe na poklicnem in finančnem področju. Za nekatere bo to celo začetek življenjskega poglavja, ki bo pomembno vplivalo na njihovo prihodnost. Kateri znaki lahko z optimizmom zrejo v bližnjo in malce bolj daljno prihodnost, razkriva portal sensa.mondo.rs.

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Lev

Levi veljate za največje zmagovalce tega astrološkega obdobja. Z Jupitrom v svojem znamenju vas čaka eno najsrečnejših dob v življenju. Priložnosti se bodo vrstile na skoraj vsakem koraku, projekti, ki so se še pred kratkim zdeli nedosegljivi, bodo začeli dobivati konkretno obliko. Ne glede na to, ali razmišljate o napredovanju, ustanovitvi lastnega podjetja, ali novi poklicni poti, okoliščine vam bodo naklonjene. Ugoden vpliv se lahko odrazi tudi v ljubezenskem življenju, kjer se bodo lažje uresničile dolgo pričakovane spremembe.

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Škorpijon

Škorpijoni ste vstopili v zelo ugodno obdobje za kariero. Po letih občutka, da poklicni razvoj stagnira, se bodo stvari začele hitro premikati naprej. Možno je napredovanje na pomembnejši položaj, uspešen razvoj lastnega podjetja ali večja prepoznavnost na področju, na katerem delujete. Vaš ugled bo rasel, trud iz preteklih let pa končno obrodil sadove.

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Tehtnica

Tehtnicam Jupiter v levu odpira vrata velikim načrtom. Če ste pomemben projekt odložili zaradi pomanjkanja samozavesti ali ste opustili svoje sanje, je zdaj pravi čas za nov začetek. Posebej ugodno obdobje je za ustvarjalne poklice, spletne projekte, komunikacijo in delo z večjim občinstvom. Vaša priljubljenost lahko občutno zraste, kar bo pozitivno vplivalo tudi na poklicni ugled.

Samska in srečna FOTO: Gettyimages

Rak

Za rake je nastopilo eno najboljših finančnih obdobij zadnjih let. Jupiter prinaša možnosti za višje prihodke, uspešne naložbe in projekte, ki lahko dolgoročno prinašajo dobiček. To je odličen čas za pogajanja o višji plači, prošnjo za napredovanje ali začetek lastnega posla. Če boste delovali potrpežljivo in premišljeno, bodo rezultati lahko presegli vaša pričakovanja.

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Kozorog

Kozorogi dobivate priložnost, na katero ste že dolgo čakali. Poslovni ali osebni projekt, ki ga razvijate, bi lahko v prihodnjem letu doživel velik preboj. Tudi dejavnost, ki so se začele kot hobi ali dodaten vir zaslužka, ima veliko možnosti za razvoj v uspešno in donosno podjetje. Astrologi ob tem svetujejo previdnost: ob večjih prihodkih bo pomembno, da del denarja namenite varčevanju in premišljenim naložbam, saj boste tako ustvarili dolgoročno finančno varnost.